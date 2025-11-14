Empresarios de Los Camachos, en Cartagena, piden la dimisión de la directora del Sepes y su equipo

Los Camachos continúa siendo un polígono que, pese a las recientes inversiones de empresas como Upper, Herjimar o Mecánicas Bolea, continúa sin despegar y presentando ... una llamativa falta de ocupación. Todo además, mientras se sigue a la espera de un verdadero empujón a la ZAL y la conexión ferroviaria. Esta situación ha llevado ya a los empresarios a posicionarse frontalmente en contra de la gestión del Sepes. En un comunicado, la Asociación de Empresarios de Los Camachos solicitó al Ministerio de Vivienda el cese de la directora del Sepes, Leire Iglesias, y su equipo «ante el continuo ninguneo de la Administración central hacia la Comunidad y el Ayuntamiento con respecto a las necesidades del polígono». Así lo afirmó el presidente de la patronal de Los Camachos, Antonio Betancor, quien reivindica que Los Camachos es el polígono más grande de la Región.

El colectivo empresarial denunció que el Sepes no autoriza la venta a la Comunidad, al precio ya pactado, del millón de metros para la ZAL. «Tampoco quieren que la Comunidad declare a este proyecto 'Actuación de Interés Regional'. Y sigue sin haber noticias de la conexión con la vía férrea, imprescindible para la intermodalidad que necesita el Polígono Industrial. Sólo porque la Administración regional y local son de otro signo político a la nacional, nos están perjudicando».

Además, Betancor expuso la grave situación económica por la que atraviesan muchos empresarios del polígono, acuciados por los préstamos que tuvieron que solicitar para la compra de sus parcelas. «Nos engañaron en 2008 dado que nos vendieron los terrenos muy caros y ahora, 16 años después, valen menos de la mitad. Los datos son que más de 20 empresas han sido ya ejecutadas por el Sepes con unos intereses desproporcionados condenándolas a la ruina, cuando esta entidad pública debería ser todo lo contrario: una lanzadera de apoyo y solución para ellos».

Si no se concreta esta exigencia, los empresarios de Los Camachos anuncian que irán a manifestarse a Madrid. «Estamos dispuestos a ir donde haga falta y a emprender las acciones que resulten necesarias con tal de que no se sigan riendo de nosotros», afirmó Betancor.

Relación «fluida»

A preguntas de LA VERDAD, portavoces del Sepes señalaron que la falta de avances en la venta de un sector del polígono a la Comunidad no es una cuestión de color político. «El Sepes ha hecho una propuesta de adjudicación directa al Gobierno regional, que por el momento no ha sido aceptada». Asimismo, aseguraron a este diario que la relación con el Gobierno autonómico es «fluida».

Respecto a la declaración del proyecto de actuación como de Interés Regional (AIR) afirmaron que «no es competencia nuestra autorizarlo o no, pero sí denunciarlo en el caso de que perjudique los intereses del patrimonio estatal», señalaron insistiendo en que es un supuesto que no se ha materializado.

No se pronunciaron, sin embargo, sobre las quejas relativas a los préstamos que suscribieron algunos empresarios del polígono industrial para comprar sus parcelas.