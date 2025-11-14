La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Parcela en venta en el polígono de Los Camachos, en una fotografía de archivo. Antonio Gil / AGM

Empresarios de Los Camachos, en Cartagena, piden la dimisión de la directora del Sepes y su equipo

La patronal critica el «bloqueo» a la venta de un sector a la Comunidad y el organismo estatal señala que ya enviaron una propuesta que «no ha sido aceptada»

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

Los Camachos continúa siendo un polígono que, pese a las recientes inversiones de empresas como Upper, Herjimar o Mecánicas Bolea, continúa sin despegar y presentando ... una llamativa falta de ocupación. Todo además, mientras se sigue a la espera de un verdadero empujón a la ZAL y la conexión ferroviaria. Esta situación ha llevado ya a los empresarios a posicionarse frontalmente en contra de la gestión del Sepes. En un comunicado, la Asociación de Empresarios de Los Camachos solicitó al Ministerio de Vivienda el cese de la directora del Sepes, Leire Iglesias, y su equipo «ante el continuo ninguneo de la Administración central hacia la Comunidad y el Ayuntamiento con respecto a las necesidades del polígono». Así lo afirmó el presidente de la patronal de Los Camachos, Antonio Betancor, quien reivindica que Los Camachos es el polígono más grande de la Región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

