Una empresa de la familia Roca llevará la residencia estudiantil de la calle Caballero de Cartagena El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 250.000 euros y plantea reconvertir los espacios comunes para ampliar servicios

LA VERDAD Sábado, 18 de octubre 2025, 09:49

La residencia de propiedad municipal ubicada en la calle Caballero será gestionada por la empresa Cartagena Flats SL, que resultó la mejor valorada en el proceso de licitación convocado por la sociedad Casco Antiguo mediante procedimiento abierto. La sociedad vinculada a la familia Roca, accionista de entre otras empresas de Grupo Unión, abonará un canon anual de 48.065 euros. La decisión fue adoptada con los votos a favor de los representantes del Gobierno municipal y del grupo Sí Cartagena, y la abstención de PSOE y MC, según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

La propuesta de Cartagena Flats SL obtuvo la mejor puntuación técnica gracias a un plan de inversión en mejoras y obras no previstas en el pliego, con un presupuesto de 253.299 euros, destinado a modernizar el edificio y adaptarlo a estándares actuales de residencia universitaria.

Entre las actuaciones incluidas figura la instalación de un sistema solar fotovoltaico, la renovación integral de la iluminación con tecnología led, la adecuación de nuevas salas de estudio y 'coworking', la creación de un aulario, una nueva zona de lavandería y comedor, y la incorporación de cocinas en varias habitaciones para ofrecer mayor autonomía a los residentes. También prevé el ajardinamiento de la cubierta, la mejora de las carpinterías y la incorporación de mobiliario ergonómico y el acceso digital a las estancias.

El proyecto plantea la reconversión de espacios comunes para ampliar servicios. El antiguo gimnasio y la sala de televisión se transformarán en un espacio de trabajo colaborativo, y los residentes dispondrán de aparcamiento y acceso gratuito en un gimnasio propio de Cartagena Flats, así como condiciones preferentes en el nuevo centro deportivo de la plaza Juan XXIII.

Alojamiento de migrantes

El informe técnico municipal que sirvió de base a la adjudicación destacó que Cartagena Flats SL presentó la mayor inversión en mejoras y obras adicionales, con un planteamiento detallado que incluye planos, infografías y una distribución funcional más flexible.

El Ayuntamiento destacó que con esta adjudicación impulsa la recuperación de un edificio del casco histórico que recuperó hace unos meses. Hasta entonces había sido utilizado en régimen de cesión por la ONG Accem, que primero albergó a refugiados ucranianos que llegaron a Cartagena tras la agresión rusa a su país y, después, a inmigrantes africanos trasladados por el Gobierno desde las Islas Canarias.

