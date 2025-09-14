Una empresa explotará las marquesinas del bus urbano de Cartagena y las renovará por 1,8 millones

La futura concesión para la explotación publicitaria de las marquesinas existentes en las paradas del bus urbano obligará al adjudicatario a invertir 1.893.237 euros en la renovación completa de estos elementos del mobiliario urbano. Así se acordó esta semana durante la última Junta de Gobierno, que ordenó la salida a licitación de este servicio.

En este sentido, el nuevo contrato abarca tanto la instalación de nuevos elementos como su mantenimiento, sustitución, reubicación o retirada de los ya existentes. El objetivo es garantizar que marquesinas, mupis, relojes, señalética y demás soportes se encuentren siempre en buen estado, respondiendo a las necesidades de los usuarios y preservando la imagen de la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento inventarió previamente todos los equipos actuales, cuyas características, ubicación y estado de conservación se recogen en los anexos técnicos de la licitación.

En la actualidad, la ciudad cuenta con un amplio despliegue de elementos urbanos: 187 marquesinas, de las que 16 son de reciente instalación; 260 mupis; 8 mupis digitales; 8 relojes; 34 tótems de información de transporte público; 65 soportes de señalética (seis de ellos serán eliminados); 237 carteles de señalización y 20 pantallas digitales de información.

La previsión inicial es instalar 172 nuevas marquesinas de autobús y 103 mupis publicitarios asociados, además de 53 postes y 194 cajones de señalización viaria, junto con otros 13 postes y 43 cajones específicos para aparcamientos. A ello se suman 34 nuevos tótems de «info bus».

La concesión tendrá una duración de quince años, sin posibilidad de prórroga. Como contrapartida por la explotación publicitaria del mobiliario, el Ayuntamiento recibirá un canon anual mínimo de 4.500 euros, que se incrementará anualmente en un 2%.