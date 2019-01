El embajador en el Gran Hotel

A veces suceden coincidencias en determinadas fechas y en momentos, como fue el caso de esta pasada Navidad. Encontrándonos en la capital de nuestra España todavía y siempre unida, nos invitaron a comer unos buenos amigos en un local del Barrio de las Letras que aún no conocíamos. Se trata del restaurante Lobo 8, ubicado en la calle Echegaray, concretamente en El Gran Hotel Inglés, un local elegante y clásico con un ambiente navideño extraordinario y un personal atentísimo.

Mientras esperábamos la llegada de nuestros amigos, Rafael, Álvaro y Rodolfo, tomando algo en la barra, un elegante señor se dirige a nosotros para indicar que la bufanda que llevaba Javier era de la firma Escocesa Lindsay. Javier se quedó sorprendido pues, efectivamente, había comprado la bufanda en Londres y cuando miró la etiqueta, resulto ser de dicha firma. Ken Lindsay, que es como se llama nuestro contertulio, se nos presentó como el international brand ambassador de Chivas Brothers para Pernod Ricard en Europa y nos contó que se encontraba presentando, a través de Artisian Selection, 'El legado de los maestros'.

Se trata de una selección de productos emblemáticos y únicos, escogidos por su carácter, singularidad y buen hacer. Porque, como enseguida nos recordó: «Solo los mejores pasan a la historia. El saber hacer convierte el oficio en arte y el arte de los buenos maestros artesanos, hace posible una selección de los mejores productos». En esta ocasión se trataba del whisky escocés y, claro está, Chivas es un ejemplo y modelo de todo lo anterior. Ya incorporados nuestros tres amigos, nos invitó a una cata de las dos últimas novedades de esta exquisita marca en España, acompañadas de unas mini tapas de alta cocina que ilustraron de lujo la explicación que nos dio acerca de los dos productos que degustamos.

Cata de Chivas

El primero, un Chivas Regal XV, un escocés de 15 años con un sabor único y refinado, afrutado y aterciopelado al más puro estilo Chivas Regal. Comparte con el original la icónica y única forma de botella que hace que los productos Chivas sean reconocibles alrededor del mundo aunque en esta ocasión, por primera vez en esa familia, la icónica botella ha sido mejorada con una textura dorada que genera una sensación única y resalta momentos de celebración. Se produce en Speyside, Escocia, y tiene un envejecimiento con un 'finish' en barricas de coñacs de grande champán.

El segundo, un Chivas Mizunara, el primer escocés cuyo proceso de añejado acaba en barricas de roble mizunara. Es el resultado de la colaboración de dos naciones amantes del whisky, Escocia y Japón. Una bebida que celebra el arte del whisky creando un 'finish' en barricas de roble mizunara distinguido y reconocido a nivel mundial y producido, igual que el anterior, en Speyside.

Aparte de esta clase magistral, Ken nos estuvo hablando también de las excelencias del Gran Hotel Inglés. Este hotel, el más antiguo de la capital, abrió sus puertas originariamente en 1886 y hoy, 130 años después, la cadena Hidden Away Hotels lo quiere recuperar como icono y parte de la historia de Madrid. El 27 de julio de 1886 'La Correspondencia de España' anunciaba «con satisfacción» a sus lectores que «el activo y muy conocido dueño del Café Inglés, D. Agustín Ibarra» acababa de adquirir esa casa en construcción de la calle del Lobo, número 10, para convertirla en un hotel, destinando la planta baja a situar un restaurante que estuviese «a la altura de lo mejor del extranjero».

Pasados 131 años, la calle ya no se llama Lobo, sino Echegaray, no han viajado a Londres para conseguir el mobiliario, sino a Nueva York y no han necesitado buscar en Burdeos a su renombrado jefe de cocina, Willy Moya, procedente de los fogones de un dos estrellas Michelin, sino que lo han encontrado en el propio Madrid; y con la incorporación de este, tanto ha crecido su nivel de gastronomía, que Lobo 8 se ha convertido en un referente.

Y si en sus orígenes el periódico 'La Época' glosaba en sus páginas la excelencia de este hotel, único en Madrid por tener «ascensor, pieza de baño en cada piso, alumbrado, calefacción a vapor y todos los adelantos que hacen más cómoda la vida», hoy día El Gran Hotel Inglés aúna los mejores adelantos hoteleros del siglo XXI, sin renunciar a la elegancia serena y sin estridencias que le caracterizaban en el siglo XIX. Todo ello liderado por su director general, Javier Polo, que hasta ahora había sido el director de operaciones del Hotel Villamagna de Madrid y que realiza una labor encomiable.

Sabores tradicionales

A pesar de estar inmersos en tan amena conversación, llegó el momento de pasar al restaurante que nos había recomendado Álvaro, amigo personal de Willy Moya, un hijo del Madrid más castizo que, conservando los aromas de antes y gracias a su buena cocina, está triunfando en la capital. Su secreto consiste en volcar en sus recetas toda la emoción de la magia del Barrio de las Letras, del sabor auténtico y del lujo castizo; con él, la gastronomía más tradicional brilla sin trampa ni cartón, pero más divertida que nunca.

En este ambiente, al más puro estilo de los comedores abiertos de las grandes casas del Barrio de las Letras, donde se elaboran platos con los secretos mejor guardados para rescatar lo bueno, compartirlo, disfrutar y dejarse llevar por el hechizo de lo castizo y del auténtico sabor, nos dejamos aconsejar por Willy, que nos recomendó compartir platos para así poder probar más y empezamos el festival. Bomba de rabo de toro, raviolis Boloñesa, mejillones tigre 2.0, camarones adobados, un pollo ecológico que estaba sabrosísimo por su elaboración y condimentos y una carrillada ibérica de chuparse los dedos, aunque la situación lo desaconsejase.

Todas las viandas fueron acompañadas de diferentes variedades de exquisito pan y regadas con un Viña Ardanza reserva que nos recomendó el sumiller. Para terminar, una Tarta Finissima de manzana, cafés Caribe y unas mini copas de grappa Nonino. Y no habíamos hecho más que comenzar la tertulia cuando Ken Lindsay nos sorprendió enviando a la mesa una botella, cubierta de hielo pilé, de champán G.H. MUMM Cordón Rouge con un envejecimiento 30 meses. Con ella brindamos por Willy, por Ken y por todos nosotros, confiando en poder repetir la experiencia sin mucho tardar.

Acabo con una frase del Dalai Lama que yo mismo me aplico en muchas ocasiones: «Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes; pero cuando escuchas, quizás aprendas algo nuevo».