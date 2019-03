El PP ve «electoralista» retrasar a marzo la llegada de maquinaria de limpieza LV Domingo, 3 marzo 2019, 10:31

«Tras cuatro años de no hacer nada, el Gobierno Local reconoce que pretende estrenar, en precampaña electoral, la maquinaria de limpieza que hay prevista para el año próximo. Los cartageneros pagaremos 100.000 euros a FCC para que Castejón tenga su foto», censuró ayer el portavoz municipal del PP, Francisco Espejo. A su juicio, las respuestas dadas por el concejal de Servicios Públicos, Juan Pedro Torralba, durante el Pleno Municipal del pasado jueves, no dejan lugar a dudas. «La incapacidad del PSOE para planificar los servicios del Ayuntamiento va a ocasionar más gastos para el ciudadano, que no ve que sus impuestos repercutan en una mejora de la limpieza en su municipio», aseveró Espejo.

La incorporación de medio centenar de máquinas, entre ellas nuevas barredoras, fregadoras, sopladoras y vehículos para los barrenderos, está fijada en el contrato para el año que viene. Sin embargo, Torralba ha negociado su adelanto a esta primavera. La decisión está pendiente de la convocatoria de un consejo de administración de la empresa municipal de limpieza, Lhicarsa, previsto para el 11 de marzo.

Torralba, indicó Espejo «ha admitido que los planes de choque han supuesto una redistribución del personal de la empresa, es decir, han movido a los trabajadores de un sitio a otro y han intensificado los trabajos en ciertas zonas de Cartagena para dejar otras sin limpiar». Todo ello sin haber realizado aún la prometida auditoría a la empresa concesionaria, recordó el edil del PP.

Para el portavoz popular, «el gobierno de Castejón nunca se ha tomado en serio la limpieza urbana». «Cada campaña extraordinaria demuestra el fracaso del servicio ordinario. Tenemos una Cartagena más sucia porque este gobierno no planifica, va dando bandazos y presume de planes de choque que son el resultado de cuatro años de desgobierno y descontrol», comento.

Asimismo, censuró que «el Gobierno de Castejón ha sido incapaz de dar datos concretos sobre los refuerzos que fueron necesarios para los planes de choque de 2018 y del presente año 2019». «Todo indica que se han aplicado quitando servicios de la limpieza ordinaria», añadió.