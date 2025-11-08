«EGECON Inmuebles transforma una simple propiedad en una inversión segura, fácil y transparente»

E. C. Cartagena Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:39 Compartir

La atención personalizada y la gestión integral son dos de los pilares fundamentales de EGECON Inmuebles, la inmobiliaria de referencia en el Campo de Cartagena. Su equipo humano, liderado por Fulgencio Egea, CEO y fundador de la compañía, se encarga de absolutamente todas las partes del proceso de compraventa, asumiendo la complejidad, el riesgo y el tiempo que conlleva. Con la finalidad de garantizar una operación exitosa, EGECON Inmuebles ofrece una comunicación constante, transparente y profesional con la parte vendedora, asegurándole que deja su propiedad en buenas manos y con el compromiso de buscar a los compradores perfectos. «La profesionalidad del agente inmobiliario actúa como el primer y más importante filtro», subraya Fulgencio Egea.

-¿Cuáles son los principales puntos fuertes de su empresa, los cuales os ha convertido en la inmobiliaria de referencia en el Campo de Cartagena?

-La combinación de una larga experiencia en la zona, la calidad de nuestra cartera, la profesionalidad en la gestión y el enfoque en la atención integral al cliente (incluyendo el servicio postventa) son los pilares que han consolidado a EGECON Inmuebles como una referencia en el Campo de Cartagena.

Ampliar Equipo profesional de EGECON Inmuebles. E. I.

-¿Por qué el cliente vendedor puede estar tranquilo al dejar su propiedad en vuestras manos para encontrarle comprador?

-En esencia, la tranquilidad del vendedor radica en que EGECON Inmuebles asume la complejidad, el riesgo y el tiempo que implica la venta de un inmueble, utilizando su experiencia y profesionalidad para asegurar una operación exitosa y sin sobresaltos.

-¿Qué documentación necesita presentar la parte vendedora para iniciar el proceso de venta de su propiedad?

-Los documentos que los vendedores tienen que aportar son los siguientes: DNI/NIE o pasaporte en vigor de los propietarios que figuren en escritura; escritura pública de propiedad; certificado energético; último recibo de IBI; certificado de deuda cero de la comunidad de propietarios; facturas de suministros de luz, agua, gas; y certificado de deuda pendiente de la hipoteca si existe. EGECON Inmuebles asistirá al vendedor en la recopilación y gestión de toda esta documentación, que es uno de los beneficios de trabajar con una agencia para garantizar que la operación se realice de forma segura y legal.

-¿Cómo diseñan la estrategia para que cada una de las viviendas que forman parte de vuestro 'stock' inmobiliario?

-La estrategia de marketing inmobiliario de EGECON Inmuebles es nuestro activo profesional interno e incluye: estudio de mercado personalizado; identificación del comprador objetivo; fotografía y contenido de alta calidad, reportajes tour virtuales 360º o vídeos; verificación documental; aplicamos nuestra experiencia, herramientas y conocimientos del mercado; gestión de solicitudes y visitas, filtramos a los interesados y gestionamos las visitas con profesionalidad; negociación para conseguir el mejor precio de venta para el propietario, y servicio postventa. En resumen, el diseño de la estrategia se basa en combinar la experiencia de más de 20 años con marketing de calidad y una gestión seria.

Ampliar EGECON Inmuebles cuenta con unas instalaciones amplias, modernas y confortables. E. C.

-¿Qué importancia tiene el valor añadido que ustedes aportan a la vivienda para que resulte atractiva a la parte compradora?

-El valor añadido que EGECON Inmuebles aporta a la vivienda es de importancia capital para que resulte atractiva a la parte compradora, ya que transforma una simple propiedad en una inversión segura y un proceso de compra fácil y transparente. A esto se suma la seguridad y confianza en la inversión, la garantía documental y legal, la transparencia y eficacia en el proceso, asesoramiento integral en todo el proceso, y la asistencia posventa. El comprador no solo está comprando ladrillo, sino también tranquilidad y profesionalidad.

-¿Cómo es la comunicación que mantienen con el cliente vendedor durante todo el proceso de compraventa?

-La comunicación de EGECON Inmuebles con el cliente vendedor se articula bajo el pilar de la atención personalizada. Este enfoque implica una comunicación constante, transparente y profesional a lo largo de todas las fases del proceso.

-Tienen una cartera con mucha rotación de propiedades. ¿Cómo definiría su línea de trabajo para contar con la confianza tanto de compradores como de vendedores?

-La línea de trabajo de EGECON Inmuebles, que se traduce en una alta rotación de propiedades y la confianza de ambas partes, se puede definir como un enfoque de mediación estratégica con doble enfoque en la calidad. Se fundamenta en varios pilares de los que se benefician tanto el comprador como el vendedor. La clave de la alta rotación es el equilibrio, porque EGECON Inmuebles no solo gestiona transacciones, sino que gestiona expectativas con profesionalidad.

-Una de sus máximas es que «no hacemos perder el tiempo al propietario ni nos dedicamos a realizar visitas infructuosas». ¿Qué política siguen para asegurar que solo se concierten visitas con compradores reales y con capacidad solvente?

-La política de EGECON Inmuebles para asegurar que las visitas concertadas sean solo con compradores reales y solventes se basa en un riguroso proceso de cualificación y filtrado previo antes de mostrar la propiedad, garantizando así la máxima eficiencia para el vendedor. Egecón Inmuebles transforma las visitas infructuosas en visitas de alto valor, respetando el tiempo del vendedor y enfocando los esfuerzos únicamente en aquellos que tienen la capacidad y la intención real de presentar una oferta. La profesionalidad del agente actúa como el primer y más importante filtro.

Ampliar EGECON Inmuebles está ubicada en la calle Carlos III, de Cartagena. E I

-¿Cómo consiguen que las viviendas acaben en manos de propietarios que las cuiden tanto como sus anteriores dueños?

-Para que una vivienda acabe en manos de propietarios que la cuiden con el mismo esmero que sus anteriores dueños, la línea de trabajo de EGECON Inmuebles no se enfoca en métodos de control postventa (que son legalmente imposibles), sino en la selección cuidadosa del comprador y la transferencia de valor emocional durante el proceso de venta. En esencia, al seleccionar a compradores que han demostrado solidez financiera y una motivación genuina para hacer de la propiedad su hogar o su inversión a largo plazo.

-¿Por qué ahora es un buen momento para vender una vivienda?

-Existen varios factores que hacen que el momento actual (finales de 2025) sea un momento muy favorable para vender una vivienda, especialmente en el mercado de Cartagena y su comarca, por la tendencia de precios al alza (Revalorización), la alta demanda y la escasez de oferta implica que las viviendas con un precio de mercado sea una venta rápida, y las condiciones hipotecarias con los tipos de interés a la baja. En resumen, la venta en este momento le permite al propietario beneficiarse de precios altos, un proceso ágil debido a la fuerte demanda y una mayor seguridad de que el comprador tendrá acceso a financiación.

Más información

Dirección: Calle Carlos III, 8, bajo, Cartagena.

Teléfono: 868 706 810

Web: egeconinmuebles.com

Instagram: @egecon_inmuebles

