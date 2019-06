Educación retrasa a 2020 la supresión del amianto en el José María Lapuerta Colegio José María Lapuerta. / Antonio Gil/ aGM Los padres protestarán el próximo lunes al sentirse «engañados» por la Comunidad y exigen la reforma del techo «de forma urgente» ANTONIO LÓPEZ Miércoles, 19 junio 2019, 01:45

Los padres de alumnos del colegio José María Lapuerta protestarán el próximo lunes frente a la puerta principal de ese centro educativo por lo que consideran una «injusticia» y un «engaño» de la Consejería de Educación. Este departamento regional les prometió el pasado año que este verano eliminaría la cubierta del polideportivo, que es de amianto. Se trata de una iniciativa que la Comunidad Autónoma ha tenido que posponer para 2020, ya que «el proyecto realizado por el Ayuntamiento de Cartagena asciende a 168.000 euros y el presupuesto que teníamos para ello era de 60.000», explicaron fuentes de Educación.

Al ser una cantidad tan alta, «requiere un proceso administrativo más complejo, como obra mayor que es», añadieron. Este trámite podría durar unos seis meses más. Insistió en que «uno de los objetivos prioritarios de la Consejería es la sustitución de las cubiertas de fibrocemento en todos los centros educativos de la Región, cumpliendo, de este modo, con las directrices del comité Económico y Social Europeo que fijó 2028 como fecha límite».

«Queremos que la Comunidad cumpla con su compromiso y no retrase más la eliminación del amianto. Ahora no nos pueden decir que no hay presupuesto, cuando se trata de una obra aprobada desde hace bastante tiempo. Por eso, exigimos que se retire de manera urgente», explicó la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Cartagena, Paqui Galindo.

La Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) no se cree que exista una «supuesta y sobrevenida falta de presupuesto», y por ello, en un comunicado, exigió que se lleve a cabo la retirada del amianto «comprometida». Demandó un plan regional de eliminación de este material de los más de 150 centros escolares de la Región en los que hay. Esta organización sindical respaldará la protesta.

Un plan plurianual

Otros centros educativos con cubiertas de este material, que han sido inspeccionados y que entrarán en el plan plurianual para sustituirlas son los colegios Santa Florentina (La Palma), Feliciano Sánchez (Barrio Peral) y Nuestra Señora de Los Dolores (Los Dolores).

La Consejería ha puesto también en la carpeta de sus proyectos prioritarios las actuaciones para suprimir elementos de amianto en el Instituto Juan Sebastián Elcano (Tentegorra) y en los colegios Antonio Ulloa (Ciudad Jardín), Virgen del Carmen (Paseo de Alfonso XIII) y San Félix (San Félix). Por último, está previsto actuar también en el Instituto Santa Lucía y en el colegio de La Aljorra, situados en las zonas homónimas. También obrarán en el centro escolar público San Cristóbal (El Bohío).