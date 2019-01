Educación se compromete a ampliar el colegio de El Bohío el próximo año La Comunidad hará dos aulas de Infantil, cuatro de Primaria, un comedor, un salón de actos y un gimnasio, y quitará los tres barracones ANTONIO LÓPEZ Jueves, 24 enero 2019, 08:33

Los padres del colegio San Cristóbal de El Bohío consiguieron ayer arrancar el compromiso por escrito de la directora general de Centros Educativos de la Comunidad Autónoma, María Remedios Lajara, de que el próximo año se verán satisfechas sus reivindicaciones de ampliar la escuela. En una reunión celebrada en Murcia, acordaron que a lo largo de este año la Consejería de Educación redactará el proyecto y en 2020 serán construidas dos aulas para alumnos de Educación Infantil, para así eliminar los tres barracones instalados en el patio del centro.

Además, el plan prevé la reestructuración de la planta baja del edificio de Primaria, para ganar espacio con la transformación del salón de actos y el gimnasio en cuatro aulas. También será construido un nuevo pabellón que albergará el salón de actos y una zona de deportes. El proyecto prevé, además, un comedor, del que ahora carece el centro.

En el encuentro participaron varios representantes de la Asociación de Padres de Alumnos (APA) de la escuela, que se mostraron satisfechos con los resultados. «Estamos contentos, pero hasta que no veamos hechos, no nos lo creeremos. Por eso le hemos dicho que se comprometa a que un técnico visite el centro y haga el informe en los dos próximos meses, y no nos ha puesto ningún problema», dijo la portavoz, Cecilia Gacituaga.

Acabarán las clases en pasillos

De momento, los padres no saldrán más a la calle a protestar, como tenían previsto, pero no descartan hacerlo «si la Consejería de Educación no cumple con lo pactado», añadió esa madre. Así acabarán los problemas de espacio y los niños que ahora tiene que dar clases de apoyo, logopedia y valores en un rincón del pasillo, tendrán las aulas a su disposición. Nada se habló de la sustitución de la cubierta de amianto de la antigua casa del conserje, que ahora es usada de biblioteca.