Dos personas pasan ante el edificio en rehabilitación. P. Sánchez / AGM

Un edificio modernista de Cartagena se beneficiará de las subvenciones para la rehabilitación

Ya son 88 las viviendas que se han acogido a estas ayudas, gracias a unos proyectos que lograrán un ahorro energético del 30%

Eva Cavas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:25

El edificio modernista del número 42 de la calle Jabonerías será uno de los beneficiados en la última convocatoria de ayudas para la rehabilitación energética ... que el Ayuntamiento ha liberado del programa de fondos europeos 'NextGeneration'. El diseño del inmueble es obra del arquitecto Tomás Rico, el mismo que en 1907 levantó el Palacio Consistorial, y data del año 1920. La rehabilitación del edificio incluye las ocho viviendas de su interior, así como el local comercial que ocupa el bajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

