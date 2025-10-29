Un edificio modernista de Cartagena se beneficiará de las subvenciones para la rehabilitación

El edificio modernista del número 42 de la calle Jabonerías será uno de los beneficiados en la última convocatoria de ayudas para la rehabilitación energética ... que el Ayuntamiento ha liberado del programa de fondos europeos 'NextGeneration'. El diseño del inmueble es obra del arquitecto Tomás Rico, el mismo que en 1907 levantó el Palacio Consistorial, y data del año 1920. La rehabilitación del edificio incluye las ocho viviendas de su interior, así como el local comercial que ocupa el bajo.

La arquitecta que se está haciendo cargo de la remodelación es Ana Roche Jiménez, que cuenta con experiencia en la rehabilitación de fachadas de edificios emblemáticos, como el número 3 de la plaza del Ayuntamiento o el 8 de la plaza Castellini, ambos con grado de protección 3.

Ubicaciones 1. Centro. Dos edificios.

2. Urbanización Mediterráneo. 1

3. Los Barreros. 13 viviendas.

4. Los Dolores. 31 viviendas.

5. Barrio de la Concepción. 3 viviendas.

6. San Antón. 5 viviendas.

7. Cuatro Santos. Uno.

8. Barrio Peral. 10 viviendas.

Además de este bloque, con esta última convocatoria serán 88 las viviendas que van a beneficiarse de este programa de subvenciones, cuyo importe asciende a 1.225.052,29 euros, por lo que es más de la mitad de los 2,5 millones de euros que Cartagena consiguió del programa de rehabilitación financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En cuanto a las ubicaciones, son dos edificios en el centro, una vivienda en Urbanización Mediterráneo, 13 en Los Barreros, 31 en Los Dolores, 3 en Barrio de la Concepción, 5 en San Antón, uno en Cuatro Santos y 10 en Barrio Peral.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, afirmó que la respuesta de la ciudadanía ante estas subvenciones ha superado todas las expectativas. «Vamos a agotar toda la cantidad que se ha concedido y existen solicitudes que superan en 1 millón de euros la cantidad disponible, por eso pensamos pedir una ampliación de los fondos. Los resultados son buenos para las familias que habitan esas casas y son buenos para todo el empleo que se mantiene con la ejecución de las obras», indicó.

En esta convocatoria, todas las ayudas alcanzan el máximo porcentaje de subvención, al tratarse de proyectos que logran un ahorro energético superior al 30% y benefician a familias que cumplen los criterios de vulnerabilidad social y económica. Las obras incluyen mejoras del aislamiento de fachadas y cubiertas, sustitución de carpinterías y otras que mejorarán el confort y la accesibilidad de los edificios.