Los obreros cambian el zócalo de la planta baja. ANTONIO GIL/AGM

La Económica de Cartagena invierte 200.000 euros en mejorar la accesibilidad de su sede

Dejan para más adelante la rehabilitación del salón principal, la biblioteca y el despacho del presidente, que todavía conservan elementos originales

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:09

La sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País empieza la primera fase de su rehabilitación integral. Durante estas pasadas semanas, la presencia ... de obreros ha tomado el devenir cotidiano de la centenaria entidad cartagenera. Gracias a una ayuda regional de 200.000 euros, el edificio de la asociación presidida por Pedro Negroles será más cómodo y accesible para personas con movilidad reducida, así como ofrecerá a la calle del Aire una imagen más lustrosa de su fachada.

