La Económica de Cartagena invierte 200.000 euros en mejorar la accesibilidad de su sede

La sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País empieza la primera fase de su rehabilitación integral. Durante estas pasadas semanas, la presencia ... de obreros ha tomado el devenir cotidiano de la centenaria entidad cartagenera. Gracias a una ayuda regional de 200.000 euros, el edificio de la asociación presidida por Pedro Negroles será más cómodo y accesible para personas con movilidad reducida, así como ofrecerá a la calle del Aire una imagen más lustrosa de su fachada.

Así lo explica a este periódico el arquitecto encargado de guiar los trabajos, el cartagenero José Antonio Rodríguez, del estudio JARM. Con experiencia previa en importantes rehabilitaciones como la del cercano Casino, la Económica ha buscado ponerse en las mejores manos para tratar con el debido cuidado este edificio emblemático que cuenta con más de un siglo de antigüedad.

El inmueble, sito en la calle del Aire, frente a Santa María de Gracia, data del siglo XIX. Sirvió como sede en la ciudad de Correos hasta que, en 1876, el arquitecto Carlos Mancha lo adecuó y resignificó para servir de sede para la Económica, fundada antes, en 1833.

El edificio, que ha sido evaluado en su integridad, necesita de varias intervenciones. Esta primera fase, que solo afecta a la accesibilidad y la fachada, se adapta el presupuesto concedido por el Ejecutivo autonómico. La intervención permitirá la instalación de un ascensor, ya que hasta ahora la única forma de acceder a las plantas superiores era mediante escaleras.

En la fachada, se va a proceder a restaurar las carpinterías originales, así como a dar a frentes y molduras una mano de pintura. Asimismo, en estos últimos días se ha podido ver como los obreros retiraban el zócalo que había –en mal estado– para sustituirlo por uno nuevo, siguiendo las directrices marcadas por la Consejería de Cultura al ubicarse dentro un entorno protegido. En este sentido, ratifica Rodríguez, la licencia de obras cuenta con el visto bueno previo de la comisión del Plan Especial de Ordenación del Casco Histórico (Peopch).

Esta actuación deja fuera a otras igualmente necesarias que se acometerán en un futuro, siempre y cuando lleguen más fondos públicos. Rodríguez calcula que harán falta al menos otras dos fases más de obras, cuyo coste podría oscilar entre los 400.000 y los 500.000 euros.

Entre los trabajos que quedarán pendientes, está actuar sobre las estancias más emblemáticas como son el salón principal, la biblioteca –una de las más importantes de la Región– y el despacho del presidente. Estos dos últimos espacios son especialmente relevantes porque conservan multitud de elementos originales, mientras que el salón principal sí ha sufrido más cambios.