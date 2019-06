La dulce propuesta de visitar el centro Tres camareras de la Cervecería La Tapa del Loro, con azucarillos. / A. G. Cafés Celdrán repartirá a la semana 50.000 azucarillos con un lema que invita a recorrer el casco antiguo y comprar en sus tiendas ANTONIO LÓPEZ Viernes, 7 junio 2019, 01:37

«Ven al centro. Es otra historia». Este es el dulce lema elegido por la asociación Centro Comercial Abierto para hacer frente a las grandes superficies y atraer clientes a las tiendas ubicadas en el casco antiguo. A través de una iniciativa fácil y sencilla, pretende llegar cada semana a 50.000 personas de gran parte de los municipios de la Región de Murcia. Lo hará con los azucarillos que ya ha comenzado a repartir Cafés Celdrán, una marca que se ha convertido en el firme aliado de los comerciantes del centro histórico.

Cada bolsita de azúcar lleva impreso, sobre un fondo blanco, el lema, que va acompañado de la imagen del Centro Comercial Abierto. «La frase define el valor que tiene el casco antiguo para nosotros, su historia y todo lo que ocurre en él, porque el centro es vida y quiere estar vivo», explica el secretario del colectivo de comerciantes, Joaquín Moya.

La idea surgió de la directiva de la asociación y pronto se la propusieron a Juan Luis Celdrán, dueño de la empresa de cafés. «Cuando me lo dijeron no dudé ni un minuto. Me pareció una idea fantástica. A mí no me cuesta nada ayudar a este colectivo y, de paso, a mi ciudad», cuenta a 'La Verdad'.

Celdrán reparte entre los bares, restaurantes y cafeterías de pueblos de toda la comarca, de Murcia y en los alrededores de la capital 50.000 azucarillos a la semana. La intención de este empresario es continuar con esta campaña, al menos, «durante todo un año», para «dar a conocer nuestro centro e intentar que venga más gente a él», dice.

Expositores en la calle

Se trata de la segunda medida que ha puesto en marcha la asociación de comerciantes en menos de un mes para atraer clientes y animar las ventas. A finales del mes pasado comenzó con la instalación de expositores en la calle, frente a los comercios, para que los viandantes puedan conocer con mayor facilidad los diversos productos que ofrecen en sus tiendas. Los empresarios no descartan continuar con el desarrollo de este tipo de campañas, porque lo que quieren hacer ver es que el «centro está muy vivo».