Las dudas inundan el Plan Rambla Dos camiones y un obrero cerca del hipermercado Eroski, en una foto del pasado lunes. / ANTONIO GIL / AGM La oposición teme que Castejón haya dado un «cheque en blanco» a Olivo al no fijar plazos en el convenio. La alcaldesa fía las obras a la palabra del empresario y el criterio de los técnicos, mientras PP y MC exigen actualizar el pacto de 1989 conforme a la ley de 2015 JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Domingo, 24 febrero 2019, 07:36

Justo dos semanas después del lunes en que, junto al promotor Tomás Olivo, acaparó los focos por la esperada presentación del acuerdo para la reactivación del Plan Parcial Sector Rambla después de dieciocho años, y a solo tres meses de las elecciones, Ana Belén Castejón, y por extensión el gobierno socialista, afrontan mañana una de sus grandes pruebas de fuego.

En medio de las críticas del gremio de constructores -cuyo presidente, Miguel Martínez, ha reclamado «las mismas reglas de juego para todos» o «las mismas facilidades que le han dado a Olivo» en un municipio con el Plan General anulado por la Justicia y sin Normas Transitorias-, Castejón debe responder a un aluvión de preguntas de la oposición sobre sus decisiones políticas y sus declaraciones públicas. La más polémica la hizo el martes, cuando con evidente tono de disgusto al ser cuestionada por la falta de plazos en el convenio urbanístico, tras haber asegurado que Olivo le prometió tener listo en 2020 la reparación y ampliación del vial central, la también edil de Urbanismo afirmó: «Yo entiendo que haya todavía gente que aún no se lo crea. Yo me lo creo. A mí me basta con la palabra del señor Olivo. El señor Olivo va a cumplir su palabra, están las máquinas ya, estamos trabajando los dos equipos [técnicos municipales y de la empresa] y no voy a permitir que nos enreden en lo accesorio».

Interrogantes - ¿Por qué el Gobierno local declaró la vigencia del convenio urbanístico de 1989, pero no lo actualizó, conforme a la Ley 40/2015? - ¿Hay riesgo de una posible indemnización a Tomás Olivo, si el Ayuntamiento incumple el convenio a 1 de octubre de 2020? - ¿Qué previsión de inversiones y calendario hay para construir el parque y remodelar la carretera? - ¿Dónde estará el campamento festero a partir de 2020? - ¿Afectará el cambio de proyecto urbanístico al Plan Parcial y eso exige el permiso de la Comunidad Autónoma? ¿Debe intervenir la Confederación Hidrográfica?

También los técnicos que han firmado informes, con el jefe de área Jacinto Martínez Moncada en el centro de las miradas, tienen ante sí una catarata de dudas que resolver. El Ejecutivo ha prometido que serán respondidas este lunes en la Comisión Informativa de Urbanismo.

Los interrogantes, basados en el presunto incumplimiento de la Ley 40/2015 (Olivo sostiene que no afecta a su convenio), y las pegas se amontonan. Dos claves son la ausencia de plazos para la construcción de un parque de 339.000 metros cuadrados y para la reparación y ampliación del vial que une el Estadio Cartagonova con el hipermercado Eroski; y la falta de concreción de la inversión anual pública y privada.

Hay, asimismo, miedo en la oposición a una nueva reclamación de indemnización de 56 millones de euros por parte de Olivo, si entendiera que hay un incumplimiento municipal del convenio el 1 de octubre de 2020, fecha de caducidad. Ya logró que el Tribunal Supremo tumbara el Plan General, al entender en 2012 que el Consistorio le había perjudicado en el Sector Rambla. Otras dudas son si habrá que recabar autorizaciones de la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Segura, por cambios en el Plan Parcial y al ser una zona inundable; y si es nulo, por defectos de fondo y forma, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de febrero, que declaró vigente el Plan Parcial y el convenio de 1989 con Cartagena Parque SA.

PP y MC, los grupos que más batalla han planteado, temen que la alcaldesa haya dado «un cheque en blanco» al empresario de Balsapintada (Fuente Álamo), uno de los más ricos de España según la revista 'Forbes', por «prisas» para hacerse una foto de alto impacto preelectoral. Cs confía en que la alcaldesa despeje las incógnitas, porque el desbloqueo es positivo, y Podemos se centra en criticar la «opacidad» de las negociaciones con «los poderosos de siempre».

Vecinos, promotores y festeros

Tras meses de callada preparación de la iniciativa, y pese a que ya hay camiones y palas en el Polígono III, los imprevistos empiezan a dar dolores de cabeza en los despachos del poder. El propio Consistorio, a través de la Policía Local y de Medio Ambiente, ha hecho inspecciones y trata de aclarar posibles anomalías en el traslado y el vertido de tierra y de escombro cerca del colegio La Atalaya. En la alcaldía aseguran que no es necesaria la licencia de obra y en la empresa sostienen que cumplen con la legalidad. Pero todo suma en un escenario aún más preelectoral, tras el adelanto de las generales.

Por si fuera poco, vecinos de la zona del campamento han registrado un escrito para exponer su inquietud por el efecto que el desarrollo -hay previstas unas 1.700 viviendas- tendrá en su zona. El debate sobre el posible traslado del campamento a partir de 2020 cunde entre los festeros. Y, con discreción, grandes promotores, recelosos de que Olivo cope el mercado inmobiliario -ultima el inicio de una promoción de 114 pisos junto al Parque de la Rosa y quiere obrar en Reina Victoria-, han pedido a sus abogados «mirarlo todo con lupa».