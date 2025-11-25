Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros Un hombre se acercó a la ventanilla del coche de las víctimas y dijo, «aquí tengo tu dinero», sacó una pistola y comenzó a disparar en Lo Campano

Raúl Hernández Martes, 25 de noviembre 2025, 00:54

La Policía Nacional investiga un tiroteo en el barrio de Lo Campano, en Cartagena, en el que dos jóvenes resultaron heridos por arma de fuego después de acudir a reclamar una deuda económica. Las dos víctimas, un hombre de 20 años y una mujer de 37, denunciaron que fueron tiroteados horas después en la Comisaría de la Policía Nacional de Cartagena, donde identificaron a una persona como uno de los pistoleros.

Según la declaración del joven, que puso la denuncia el pasado 8 de noviembre, ocurrió la noche anterior. Explicó que se encontraba en un salón de juegos de Los Narejos, en Los Alcázares, junto a una amiga y por un tercer amigo.

La mujer había pedido a ambos que la acompañaran hasta Lo Campano para intentar cobrar un dinero que le debía un hombre, de unos 28 años. Explicó que mantenía con él una relación sentimental ocasional desde hacía meses y que le había prestado 4.000 euros, de los cuales solo le habían devuelto 500. Esa noche, aseguró, el hombre le había prometido entregarle entre 200 y 500 euros.

La mujer, por su parte, declaró que llegaron a Lo Campano cerca de la medianoche. Allí vio salir al deudor de una vivienda y que llamó a un conocido. Después le pidió que regresara más tarde, supuestamente porque esa persona iba a entregarle el dinero que le iba a devolver.

Los tres jóvenes hicieron tiempo en una gasolinera cercana y a las 00.26 horas, el hombre le envió a ella una fotografía de varios billetes y volvieron al mismo punto acordado minutos después. Uno de los jóvenes conducía y ella estaba en el asiento del copiloto.

De acuerdo con ambas declaraciones, el hombre se acercó a la ventanilla del conductor y dijo, «aquí tengo tu dinero». Sacó una pistola de una riñonera y comenzó a disparar al coche. La mujer aseguró haber escuchado entre 25 y 30 detonaciones. El joven relató que, tras mostrarle los billetes, el hombre se agachó, sacó el arma y disparó primero al neumático delantero izquierdo y, después, directamente contra él, alcanzándole en la cabeza de refilón.

Ambos coincidieron en que había una segunda persona situada junto a la puerta del copiloto, mientras el joven afirmó haber visto a dos hombres armados a pocos metros. Uno llevaba lo que describió como una escopeta de caza, era corpulento, con barba negra y vestía de oscuro. El segundo llevaba una escopeta recortada.

Los impactos atravesaron la puerta delantera derecha, el lateral del vehículo y la luneta trasera. La mujer sufrió una herida de bala en la pierna derecha y el joven una herida leve en la cabeza. El coche quedó acribillado y, según las víctimas, apenas podía circular.

Tras los primeros disparos, el conductor aceleró para escapar y condujo hasta el hospital de Santa Lucía, donde ambos fueron atendidos por las heridas.

Agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional de Cartagena han abierto una investigación para tratar de localizar a los supuestos autores de los disparos.