Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena En el siniestro se vieron implicados dos turismos y un peatón

Dos personas, una de 28 años y otra de edad desconocida, han resultado heridas en la mañana de este miércoles en un accidente que ha tenido lugar en el barrio de Fuente Cubas, en Cartagena. En el siniestro, informaron portavoces del 112 a este diario, se han visto implicados dos vehículos y un peatón.

Los servicios de Emergencias recibieron el aviso a las 10.19 horas. Uno de los afectados era el peatón y el otro iba de copiloto en uno de los dos turismos. Según las mismas fuentes, ninguna de las dos víctimas presentaba heridas de gravedad.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron equipos sanitarios. Uno de los heridos fue atendido 'in situ' y no requirió traslado a ningún centro sanitario. Por su parte, el otro damnificado sí tuvo que ser trasladado al hospital Santa Lucía.

