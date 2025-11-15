Dos heridos en un accidente de tráfico en Cartagena Uno de ellos, policontusionado, fue trasladado al hospital Santa Lucia de Cartagena

LA VERDAD Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:37

Dos personas resultaron heridas, uno de ellos atendido en el lugar del accidente y otro policontusionado, con edades entre los 28 y los 47 años, en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados dos vehículos en la RM-12, vía rápida de La Manga, en sentido Cartagena, a su paso por Rincón de San Ginés.

A las 18.37 horas varias llamadas al Centro de Coordinación y Emergencias 112 Región de Murcia alertaron del suceso. Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Cartagena, Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena y Mantenimiento de Carreteras.

Finalmente, uno de los heridos fue atendido 'in situ' y el otro fue trasladado al hospital Santa Lucia de Cartagena.