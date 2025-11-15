La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del hospital Santa Lucía.

Dos heridos en un accidente de tráfico en Cartagena

Uno de ellos, policontusionado, fue trasladado al hospital Santa Lucia de Cartagena

LA VERDAD

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:37

Dos personas resultaron heridas, uno de ellos atendido en el lugar del accidente y otro policontusionado, con edades entre los 28 y los 47 años, en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados dos vehículos en la RM-12, vía rápida de La Manga, en sentido Cartagena, a su paso por Rincón de San Ginés.

A las 18.37 horas varias llamadas al Centro de Coordinación y Emergencias 112 Región de Murcia alertaron del suceso. Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Cartagena, Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena y Mantenimiento de Carreteras.

Finalmente, uno de los heridos fue atendido 'in situ' y el otro fue trasladado al hospital Santa Lucia de Cartagena.

