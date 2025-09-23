La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Policía Nacional en el momento de la detención. Policía Nacional

Dos detenidos por realizar doce disparos contra tres personas en Cartagena

El tiroteo fue perpetrado por varios ocupantes de dos vehículos, la investigación continúa abierta para poder detener al resto de los autores

LA VERDAD

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:13

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de dos hombres como autores de delitos de tentativa de homicidio, tras realizar al menos doce disparos contra tres personas que se encontraban sentadas en la puerta de su domicilio, llegando a impactar varios de los disparos contra dos víctimas. Los hechos ocurrieron sobre las 00.30 horas del pasado día 2 de septiembre en el barrio cartagenero de Los Dolores, cuando varias personas que circulaban en dos vehículos efectuaron al menos doce disparos contra dos hombres y una mujer que se encontraban sentados en la puerta de su domicilio.

Como consecuencia de ello, las dos mujeres resultaron heridas recibiendo una de ellas tres impactos en una pierna y otra un disparo en el abdomen, siendo trasladas de manera urgente a un centro hospitalario de Cartagena. Las primeras pesquisas apuntaron a que el tiroteo tendría su origen en un enfrentamiento entre dos familias asentadas en la ciudad de Cartagena derivado por desavenencias personales y desembocando en la agresión con arma de fuego. Tras diversas diligencias de investigación, los agentes de la Policía Nacional lograron identificar, localizar y detener a dos de los autores, imputándoles delitos de homicidio en grado de tentativa y que tras pasar a disposición de la Autoridad Judicial, ya han ingresado en prisión provisional. La investigación continúa abierta con el fin de poder localizar y detener al resto de los autores del hecho.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  5. 5

    Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor
  6. 6 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  7. 7

    El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo
  8. 8

    Un tiroteo deja un herido por un presunto ajuste de cuentas en Molina de Segura
  9. 9 Los pediatras alertan sobre un chat que incita a autolesionarse
  10. 10 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 22 al 26 de septiembre en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos detenidos por realizar doce disparos contra tres personas en Cartagena

Dos detenidos por realizar doce disparos contra tres personas en Cartagena