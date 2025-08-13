La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mayores en un taller. Ayto

Los Dolores y El Algar harán servicio de podología para personas mayores

LA VERDAD

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:17

Los Centros de Día municipales de Los Dolores y El Algar ampliarán su oferta de servicios tras el verano con la puesta en marcha de tres nuevos servicios: peluquería, podología y terapias sensoriales. El Ayuntamiento invertirá 93.000 euros de una subvención de la Comunidad Autónoma para su implantación.

Las obras de adecuación de los espacios ya han comenzado para que, en unas semanas, los 50 mayores dependientes que acuden a ambos centros puedan disfrutar de estos nuevos servicios. «Se trata de ampliar las posibilidades de atención personalizada y de bienestar, en un entorno que ya es referencia de acompañamiento y cuidado para nuestros mayores», declaró la concejal de Personas Mayores, Francisca Martínez.

Las terapias sensoriales, que se incorporan por primera vez, están especialmente indicadas para personas mayores con deterioro cognitivo o problemas de movilidad, ya que estimulan los sentidos a través de luz, sonido, aroma o texturas, favoreciendo la relajación, la memoria y la comunicación. Para el desarrollo de este nuevo servicio, el Ayuntamiento ha desarrollado un programa de formación del personal de ambos centros.

