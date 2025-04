El doctor Allegue y la Academia

El viernes la ciudadanía de Cartagena abarrotó la Real Basílica de Nuestra Señora de la Caridad para asistir a la Misa Solemne con motivo de ... la festividad de su Patrona. La eucaristía gozó de una exquisita organización gracias a la Junta de Gobierno del Santo y Real Hospital de Caridad. En la misma, el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, anunció que, después de informar que ya ha comunicado al Papa su disposición a abandonar la mitra episcopal al cumplir los 75 años, entregará a nuestra Patrona su cruz pectoral de plata dorada y de filigrana que le regaló el papa San Juan Pablo II cuando lo ordenó obispo. Un gran gesto de gratitud con Cartagena, por su gran acogida y su mucho amor que él tiene a esta ciudad. Al entregar la Onza de Oro, la alcaldesa realizó un emotivo, extraordinario y sentido llamamiento a la unidad y la solidaridad del pueblo de Cartagena. Asimismo, tuvo palabras de recuerdo para el que fuera Rector de la Caridad, creador de múltiples iniciativas sociales y muy querido por todos: el padre Francisco Montesinos.

Una vez finalizada la eucaristía, junto con mis amigos Urbano y Celso fuimos a tomar un aperitivo en amena tertulia y agradable paseo a la marisquería Chanquete. Ya no existen locales frente a nuestra basílica donde años atrás era habitual ir después de asistir a la misa solemne. Me estoy refiriendo a bares que se abarrotaban como El Baviera, La Bodega Lizana, El Taurino, El Puerto Rico... Eso ya es historia. Al llegar a la marisquería de Antonio y Ángel me encontré con un buen amigo y extraordinario médico, José Manuel Allegue Gallego, al cual felicité por su ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia.

En su acto de ingreso fue presentado por el doctor Gumersindo González Díaz, académico de número de esa ilustre institución con más de 200 años de historia, quien le dio la bienvenida. El doctor Allegue nació en Cartagena en 1957, justo el año en que se lanzó el cohete Sputnik, el primero en orbitar la tierra llevando a bordo a la conocida perrita Laika. También tuvo lugar la apertura del pub The Cavern, cuna de los famosos Beatles. Sus padres eran Manuel Allegue, ingeniero de aquella refinería de petróleos Repesa y, su madre, Isabel Gallego. Vivieron en el conocido y desaparecido poblado del Valle de Escombreras. Estudió en el colegio de La Salle y, posteriormente, en los Hermanos Maristas donde cursó el COU. De allí marchó a Granada a estudiar medicina. En dicha ciudad vivió junto con un buen grupo de cartageneros en el Colegio Mayor Garnata de la Asociación Cultural y Social ACIS, donde mantuvo una imborrable relación con el jesuita y médico Francisco Molero. Este sacerdote tuvo gran influencia sobre él siendo el director espiritual del centro en el que residía.

Pasado militar

Al terminar medicina comenzó su trayectoria en la carrera militar donde llegó al grado de teniente médico. Perteneciendo al Cuerpo de Sanidad de la Armada, pasó por el Hospital Militar del Mediterráneo en Medicina Intensiva. Después de varios años dejó la vida militar y pasó al equipo del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Santa María del Rosell. Inició su tesis doctoral poniéndose en contacto con el doctor Mariano Valdés, jefe de Cardiología de La Arrixaca, donde había tenido estrecha relación como alumno interno de Patología Médica. Después de no pocas vicisitudes contactó con el doctor Juan Gómez Rubí, con el que hizo su tesis doctoral leyéndola en julio de 1994 y obteniendo la calificación de 'apto cum laude', siendo presidente del tribunal el doctor Pascual Parrilla.

En el año 2006 la doctora Maite Herranz, a la sazón consejera de Sanidad, le propuso el puesto de director general de Asistencia Sanitaria. Desempeñó el cargo hasta 2008 y, posteriormente, fue gerente del Servicio Murciano de Salud hasta 2010, compartiendo conocimientos y experiencias con grandes profesionales y amigos. Entre sus logros puedo citar que consiguió dotar de todo el aparataje necesario para los hospitales de Santa Lucía y Los Arcos. Lo hizo mediante concurso público con prestigiosas compañías como Siemens, Philips, General Electric... con el compromiso de mantenimiento y actualización permanente.

Desde enero del 2011 es jefe de Sección del Servicio de Medicina Intensiva del Santa Lucía, siendo entonces el Jefe de Servicio el doctor Francisco Jiménez Pagán –Curro para los amigos– gran médico y extraordinaria persona. En mayo de 2011 se jubiló y fue el momento en el que el doctor Allegue fue nombrado Jefe de Servicio. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que dirige cuenta con un equipo multidisciplinario de 31 especialistas médicos quienes trabajan en conjunto para ofrecer un enfoque integrado y personalizado al cuidado del paciente.

Labor docente

Está involucrado en múltiples actividades, perteneciendo a varias sociedades civiles como La Real Sociedad Económica de Amigos del País. También tiene en su haber el premio Bizarro del Año 2021 que otorga la Hermandad de Caballeros de Lepanto, concedido 'ex aequo' junto al doctor José Francisco Sedes por su extraordinaria labor en el ámbito de sanidad local. Cuenta con un Máster en Bioética por la Universidad Complutense y otro Máster en Derecho Sanitario. Es Miembro de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. Colabora en el plan docente de la UPCT y la UCAM, entre otros muchas responsabilidades. Le encanta la música clásica y, dentro de ella, la ópera. También juega al golf y hace bicicleta de montaña.

Terminamos el aperitivo recordando la última comida «mano a mano» con el Doctor el pasado mes en Magoga, donde Adrián nos recomendó el menú 'Un paseo por Cartagena'. Empezamos con unos aperitivos de ensaladilla Magoga caramelizada, gamba roja y pódium, caldo de ave, flor del campo de Cartagena y bombón cítrico de hierbas. Continuamos con una degustación de pan brioche con mantequilla de oveja, ventresca de atún rojo con escabeche de tomate y fresas, bogavante azul del Mediterráneo y pan de masa madre de centeno acompañado de AOVE. Posteriormente nos sirvió lubina verde blanco y navajas, alcachofa con anguila ahumada y foie, cordero lechal de Calblanque asado en su jugo y arroz de Calasparra meloso con setas. Todo regado con seis vinos seleccionados por Adrián que maridaron de auténtico lujo. Los postres fueron unos cítricos, almendras y miel, algarroba, regaliz y café con unos Petit Fours de Finca El Soto. Una degustación diseño de María que nos hemos prometido repetir los cuatro porque es un espectáculo gastronómico.

Termino con una muy buena reflexión: «Cuando destruyas la vida de alguien con mentiras, tómalo como un préstamo: volverá a ti y con intereses».