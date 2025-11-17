La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un solar junto a la plaza de España de Cartagena. Antonio Gil/ AGM

Doce solares del casco histórico de Cartagena saldrán a subasta esta semana

En conjunto suman algo más de dos mil metros cuadrados distribuidos entre, Balcones Azules, Aire, Duque, San Diego, Honda y las plazas San Francisco y de Risueño

C. R.

Cartagena

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

La Junta de Gobierno aprobará en su sesión de esta semana las bases para subastar los primeros 12 solares del casco histórico sin edificar ... incluidos en el primer grupo de propiedades privadas a las que se aplicarán las normas de venta forzosa por incumplir su obligación de construir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  2. 2 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  3. 3 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  4. 4

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  5. 5 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  6. 6 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  7. 7

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  8. 8 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025
  9. 9

    La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos
  10. 10 Luto y emoción en la subida de la Virgen de Bolnuevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Doce solares del casco histórico de Cartagena saldrán a subasta esta semana

Doce solares del casco histórico de Cartagena saldrán a subasta esta semana