Doce solares del casco histórico de Cartagena saldrán a subasta esta semana

La Junta de Gobierno aprobará en su sesión de esta semana las bases para subastar los primeros 12 solares del casco histórico sin edificar ... incluidos en el primer grupo de propiedades privadas a las que se aplicarán las normas de venta forzosa por incumplir su obligación de construir.

La actuación forma parte de la Estrategia Municipal de Vivienda, que busca movilizar suelo infrautilizado y reactivar la edificación en parcelas abandonadas. La medida, que tiene como objetivo impulsar la creación de vivienda, ya ha tenido como resultado la solicitud de licencias para 170 nuevas viviendas y una residencia.

El Ayuntamiento abrió expedientes de incumplimiento sobre 42 solares del casco histórico. Como consecuencia, 27 propietarios solicitaron licencias para construir 170 viviendas, locales, aparcamientos y una residencia con 97 habitaciones.

No obstante, se trata de dos solares menos de los que anunció el Ayuntamiento el pasado septiembre. A este respecto, fuentes municipales informaron a preguntas de este diario que durante el procedimiento se atendió un recurso de carácter técnico. «Las dos parcelas figuran de forma independiente en el Catastro -or eso se incluyeron en el procedimiento- , pero forman parte de una finca registral más amplia que agrupa varias parcelas. Presentaron alegaciones por ese motivo y se han aceptado».

La alcaldesa, Noelia Arroyo, resaltó este lunes que esta herramienta permite favorecer la construcción de nuevas viviendas en el casco histórico y atraer inversión privada a una zona en la que existe una bonificación del 90 % en el impuestos de construcción y ayudas para las intervenciones arqueológicas.

Los 12 solares que llegan ahora a subasta son los de propietarios que no atendieron el requerimiento municipal. Se distribuyen entre las calles Aire, Balcones Azules, Duque y San Diego, además de las plazas San Francisco y Risueño y la calle Honda. En conjunto, suman 2.076 m² de superficie y 8.705 m² de edificabilidad, con capacidad para unas 80 viviendas. Los precios de subasta se han establecido mediante tasación oficial y fijan valores de salida entre 114.400 y 408.200 euros, según superficie y aprovechamiento urbanístico.

Precio de salida

Siguiendo lo previsto en la legislación, se convocará esta subasta con el 100 % del valor tasado. Si queda desierta, en una segunda subasta los solares saldrán a un 75% de su valor de tasación. El precio de venta se reparte de forma reglada: el propietario recibe el 75 % después de descontar gastos y sanciones, y el Ayuntamiento percibe el 25 % restante.

Urbanismo trabaja ya en una segunda fase para aplicar el procedimiento a otros 36 solares del municipio, con el objetivo de ampliar la oferta residencial y frenar la degradación de las áreas con mayor presencia de solares sin edificar. Los datos de cada solar han sido incluidos en fichas individuales que se publicaron en la web municipal a finales de septiembre.