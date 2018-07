Doce mil pasajeros para iniciar agosto

«Arramblan con todo, especialmente con carteras, bisutería y aquello que puedan regalar», comentaba ayer Verónica Conesa, sin parar de envolver y de cobrar artículos en una tienda de regalos de la Puerta de Murcia, llena de británicos desembarcados del 'Azura'. Ese trasatlántico hizo escala con 3.597 viajeros a bordo. Hasta el próximo domingo, otros cuatro barcos atracarán en los muelles portuarios para añadir 8.460 más a la cifra de turistas llegados por mar este año. Durante el verano serán 84.000 de los 230.000 previstos para todo el año. Esta última cifra multiplica por ocho los apenas 30.000 recibidos en 2008.

Las tiendas se llenan de turistas en busca de bisutería, complementos y regalos y las terrazas despachan sangría, tapas y cerveza a todo ritmo

A las nueve de la mañana comenzó a notarse un aumento del tránsito a pie desde el Paseo del Muelle hacia las principales calles del casco histórico, por la Plaza de Héroes de Cavite. Poco después comenzaron las colas en la puerta del Museo del Teatro Romano, al que entraban los interesados para empezar su visita por el monumento más conocido y promocionado de la ciudad. También en el Barrio del Foro Romano hubo una afluencia considerable.

En cifras 84.000 personas llegarán en grandes barcos turísticos al Puerto durante el verano. 230.000 pasajeros traerán durante el año los más de 150 cruceros que harán escala en Cartagena. 30.000 turistas llegaban, de media, a Cartagena en cruceros hace una década, cuando se apostó por el sector.

Mientras, los visitantes con menos inquietudes culturales compraban postales y curioseaban en un estanco y en otro establecimiento de recuerdos situado también en la Plaza del Ayuntamiento.

Con las escalas, el centro recupera una actividad a la baja este mes por el éxodo vacacional de los vecinos

Muy pronto, el calor del sol empezó a dejarse sentir. Y la necesidad de refrescarse llevó a los turistas a entrar en alguno de los tres principales supermercados del casco histórico. «Se han llevado un montón de botellas de agua, refrescos y algunas cervezas». Esto pasa sobre todo en verano, por el calor, explicaba Gema Martínez, que trabaja en el que se encuentra en la calle del Carmen. «También se llevan bolsas de aperitivos, no solo ahora, sino también en invierno», añadía. La adquisición de bebidas alcohólicas «depende del día». Eso se debe a que muchas compañías establecen restricciones respecto al embarque de botellas de licor, salvo que sean para regalo, porque eso limitaría sus ingresos por la consumición de este tipo de productos en el interior del crucero.

Hasta bien pasado el mediodía, tantos los 'híper' como las tiendas notaron la continua entrada y salida de consumidores en potencia. «Se nota una diferencia clara entre quienes llegan en barcos más pequeños, que tienen más poder adquisitivo y compran artículos más caros, y los de cruceros más masivos, como el de hoy, que hacen más adquisiciones en tiendas de precio medio y bajo y cuyos artículos son claramente para regalo», decía María José Nortes, de un establecimiento de modas de la calle del Carmen.

Sangría, cerveza y tapas

No obstante, a primera hora de la tarde no había prácticamente ningún turista de crucero que no llevara bolsas con una o varias compras. Camisetas, bañadores, calzado, carteras, bolsos, gorros y recuerdos (tazas y llaveros, entre ellos) eran los principales artículos adquiridos. Para esa hora, los camareros de bares y restaurantes iban y venían con las manos llenas de platos, vasos, cubiertos y botellas. «La cerveza y la sangría triunfan siempre. De comer piden desde bocadillos a pasta», explicaba Félix Sánchez, propietario de unos de los principales bares de la calle Mayor. También se les pudo ver degustando tapas en este y en otros establecimientos, preferiblemente bajo alguna sombrilla, para soportar el fuerte calor reinante.

Entre las tres y las cuatro de la tarde, la marea de turistas comenzaba su regreso al barco, que partía poco después de las seis.

«Somos puerta de entrada cada vez de un mayor número de turistas. La valoración no puede ser más positiva porque ha sido el fruto de diez años de trabajo, con mucho esfuerzo y compitiendo con puertos de ciudades muy atractivas», destacaba el presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado.

Puerta abierta al turismo

A su juicio, multiplicar por ocho el número de turistas que llegan por el puerto «ha generado un negocio que hace una década no existía y que hacen que hoy en día muchas empresas y muchas familias vivan de ello». Cartagena se ha situado como el octavo puerto de España por número de turistas de crucero.

«Lo ha hecho porque tanto el Ayuntamiento como la Comunidad trabajan duro para gestionar el producto turístico y porque el Puerto ha potenciado esta vía de entrada», comentaba Segado.

La llegada de tres barcos más de navieras anglosajones demostrará esta misma semana la predilección de las líneas británicas y estadounidenses por Cartagena. Tras el 'Azura' de P&O, mañana estará aquí el 'Navigator of the Seas', con 3.807 pasajeros a bordo, Y el sábado atracarán el 'Marella Spirit' y el 'Seaborn Encore', con 1.350 y 604 pasajeros a bordo, respectivamente. El domingo será el turno del buque alemán 'Aidastella', con 2.700 viajeros.

Esta avalancha es una de las razones de que agosto haya dejado de ser el mes del éxodo vacacional, que dejaba la ciudad sin actividad y llevaba a la inmensa mayoría de los comercios y a los negocios de hostelería a cerrar unos días. Y para Segado, aún hay margen para crecer.