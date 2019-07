«Yo digo que soy perro, porque a los animales hay que comprenderlos» Virginia Tormo da de comer a uno de los perros de la protectora. / A. G. Virginia Tormo, presidenta de la protectora Pintor José María Párraga ANTONIO GREGORIO Domingo, 21 julio 2019, 10:55

La presidenta de la protectora Pintor José María Párraga, Virginia Tormo Pérez, actualmente prejubilada, dedica su vida a los animales. En 2007 fundó esta asociación que llegó a ser conocida como 'El Corralín de Virginia', donde dan una nueva oportunidad y cuidan a aquellos animales que una vez no llegaron a manos acertadas. Este domingo se celebra el Día Internacional del Perro.

-¿Cuál es la función que se desarrolla desde la protectora?

-Es muy amplio todo lo que realizamos, pero principalmente protegemos la vida de los animales. Cada día es diferente y cada perro tiene una situación individual. Limpieza, alimentación, agua o medicación, estamos pendientes de sus necesidades. También preparamos animales para salir fuera de España, trabajamos mucho con protectoras de Suecia y Alemania. Cada perro tiene una casa con su patio, hay también entornos generales donde pueden estar todos juntos.

-¿Por qué fundó la protectora?

-Un día iba a clase, vi un pastor alemán en malas condiciones, le dije, cuando salga voy a buscarte y a ayudarte. Cuando volví observé que ese pastor alemán vivía con una perrita pequeña. Los cogí y llevé a una veterinaria y junto a ella y otra persona comenzamos a ayudar a los animales. Por otro lado, me dejaron un local. Ahí fue surgiendo esta idea y se decidió hacer una asociación.

-¿Por qué lleva el nombre del pintor José María Párraga?

-Quería llamarla de alguna manera que identificase a Murcia, porque soy muy amante de mi tierra. Admiraba a José María Párraga y por ello decidí que se llamase así. El logotipo de la protectora es un perrito de un cuadro del pintor llamado 'El perro y el vagabundo'.

-¿Cómo se puede empatizar con los animales?

-Yo amo los animales, hay gente que dice que les gusta, esa palabra a mi me duele, hay que amarlos. Tienes que sentir ser perro, y cuando tú eres perro comprendes al animal, si necesita algo, su carácter... y ellos te comprenden a ti. Hay una empatía tan grande que la convivencia se hace muy agradable, muy dulce.

-¿Cómo trabajan con los animales a la hora de prepararlos para otros países?

-Las asociaciones extranjeras vienen directamente a ver a los animales, no se conforman con fotos. Tenemos que hacer un proceso de convivencia con otros perros y ver cómo se relacionan con los gatos. Nos piden muchísimo la actitud a la hora de convivir con niños. Se hacen estudios muy largos de cada animal ya que estas asociaciones suelen ser exigentes en relación a la convivencia.

-Durante este verano, ¿cómo están viendo el problema del abandono animal?

-Por desgracia, el ser humano, muchas veces tiene un perro por un capricho, pero luego vienen las vacaciones, o resulta que crece, o era un regalo. La vida no es un regalo, al final paga las consecuencias el animal. Llevamos una época muy mala de abandono, en carreteras, el campo... ahora mismo tenemos muchos cachorros. Yo no me voy de vacaciones, no puedo dejarlos solos.

-¿Qué opina del negocio con animales?

-Comprarlos, ni uno. Hay veces que se lleva la moda de comprar un tipo de perro, cuando pasa esa moda los abandonan.

-¿Qué mensaje envía a aquellas personas que están pensando en abandonar a su mascota?

-¿Qué mensaje se le puede decir a una madre cuando tiene un hijo? Si lo amas no lo harías jamás. Que respeten que es una vida, una vida vale todo. Deben pensar que son seres como ellos. Hay que hacer leyes auténticas, leyes basadas en el respeto por la vida.