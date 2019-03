«La dificultad de las acrobacias es más mental que física» Elena Ludwig Muñoz. / LV Elena Ludwig Muñoz, acróbata MINERVA PIÑERO Sábado, 2 marzo 2019, 11:06

Una mesa, siete sillas, un botijo y 14,76 metros de cuerda. Estos son los cuatro elementos que Elena Ludwig Muñoz (Alicante, 1984) utilizará en 'Seu-te!', junto a su compañero David Consuegra, con quien realizará portés acrobáticos y ejercicios de equilibrio. En este espectáculo de circo contemporáneo, como la acróbata define su trabajo, «mi compañero llevará las siete sillas en su cuerpo en un momento dado y yo caminaré por los respaldos», adelanta. Tras regresar de Holanda, donde también espera representar 'Seu-te!' en un futuro, ambos gimnastas forman la compañía Acrobàcia Mínima.

-¿Qué opina sobre el uso de animales en los circos?

-Creo que los animales salvajes, como su nombre indica, son salvajes. Deberían estar en su hábitat natural porque, además, en alguna ocasión ya hemos visto cómo a muchos de estos animales, al intentar reinsertarlos en su hábitat, les resulta imposible. Por ello, estoy a favor de llevar el circo sin animales. Bastantes ayuntamientos están prohibiendo este tipo de actos. Lo que nosotros hacemos, de hecho, es circo contemporáneo, y no solo porque no llevemos animales, sino porque integramos otras disciplinas, como son la danza y el teatro.

-¿Qué tipo de acrobacias suele realizar?

-Portés o manos a manos, como también se llaman. Un ejercicio podría ser, por ejemplo, que yo hiciese el pino encima de las manos de mi compañero mientras que él está de pie. Nosotros llevamos al público una representación de portés acrobáticos y de equilibrios, con elementos teatrales y cómicos.

-¿Qué elementos emplean en 'Seu-te!, su espectáculo?

-Utilizamos muchas sillas e invitamos al público a que se siente en ellas; a que participe y juegue con nosotros. Sacamos voluntarios y durante media hora aproximadamente colaboran a que el espectáculo pueda llegar a su fin. Otro elemento muy importante es, además, un botijo. Por el vestuario que empleamos, nuestra estética es más bien tradicional, pues parece algo rústica. También cantaremos canciones alemanas tradicionales.

-¿Ha pasado miedo al realizar alguna acrobacia?

-Sí. Creo que cualquier artista que realice acrobacias y equilibrios siente ese nervio antes de hacer cualquier ejercicio al pensar qué pasará, ya que siempre existe cierto riesgo. Si no fuera así, no sería circo. Yo, de hecho, el año pasado me caí ensayando una acrobacia y tuvieron que darme quince grapas en una pierna. Caí prácticamente sobre el pico de una silla.

-¿Cuál es el reto más difícil al que se haya enfrentado?

-Lo que sé es que, por el riesgo que suponen, la dificultad de las acrobacias es más mental que física. Al hacer un mortal cuando mi compañero me lance y me recoja, no solo debo pensar en cómo lo voy a hacer yo, sino que debo tener la suficiente confianza en la otra persona para poder llevar el ejercicio a cabo. David y yo hacemos bastantes portés acrobáticos en los que en muchas ocasiones una persona debe sostener a la otra. Por esta razón, me parece más difícil trabajar la dificultad mental que la física. Nosotros ya no somos solo una pareja de trabajo, sino de confianza y amistad.

-¿Qué diferencias encuentra entre los espectáculos de circo que se celebran en España y el resto de Europa?

-Pues depende de cada país, pero destacaría que en Francia existe una cultura del circo que es gigante, mientras que en España es ahora cuando empieza a conocerse. Allí, las instituciones apuestan mucho por este ámbito y por las artes escénicas en general.

-¿Echa entonces de menos el apoyo al circo por parte de las instituciones?

-Sí. Creo que el público aún no conoce todas las ramas de las artes escénicas que existen. Crear un espectáculo es un proceso muy costoso, tanto en tiempo como en dinero, por lo que necesitamos que las instituciones estén ahí. De lo contrario, es muy difícil que el circo contemporáneo siga en pie.