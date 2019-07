Diez años sin mano ni indemnización Ignacio Gallego, con su cartel, ante la puerta del Palacio de Justicia. / antonio gil / agm Ignacio Gallego reclama que se juzgue el accidente laboral que le impide trabajar. Debido a la «pasividad de los jueces», protesta tres días a la semana frente al Palacio de Justicia con un cartel en el que explica en pocas palabras su situación ANTONIO LÓPEZ Lunes, 8 julio 2019, 09:02

El 29 de enero de 2009, a Ignacio Gallego, entonces montador industrial, un segundo maldito le cambió la vida mientras trabajaba en una planta de gas natural del Valle de Escombreras. Era el último día de trabajo en esa nave, pero el destino le tenía reservada una jugarreta. Una viga se desprendió y le semiamputó la mano derecha. Pese a llevar varias operaciones nunca ha vuelto a recuperar la movilidad. Aunque fue registrado como un accidente laboral por la Inspección de Trabajo, una década después de aquel fatídico momento sigue a la espera de un juicio que arroje luz a lo sucedido. Reclama tener acceso a una indemnización «digna» y conocer qué empresa tendrá que asumirla.

Como ese momento no llega, desde hace varias semanas protesta cada martes, miércoles y jueves por la mañana ante el Palacio de Justicia. Allí se le puede ver con una pancarta en la que traslada un mensaje sencillo pero claro: «Después de diez años pido justicia».

No exige más que eso. Asegura que los juzgados llevan casi una década dándole largas y que, incluso, le han llegado a decir que está todo bloqueado. «Me dicen que es un juicio complicado. No entiendo lo que está ocurriendo. Está todo estancado, aseguran, porque hubo muchas empresas implicadas en aquella obra», cuenta.

«Inservible»

Ignacio Gallego lleva ya cinco intervenciones quirúrgicas en la mano. Le han trasplantado nervios y tendones, incluso injertado músculo y huesos de su propio cuerpo. Sin embargo la «tengo inservible». La única alternativa que le han recomendado los médicos ahora es ponerse una mano biomecánica, para recuperar algo de movimiento, pero se trata de una solución «muy cara». Su coste ronda los 72.000 euros y «yo no tengo ese dinero a mi disposición, mientras no salga el juicio y no me den la indemnización que me corresponde».

Ahora tiene reconocido un 55% de minusvalía, algo que le ha impedido poder desempeñar el trabajo para el que estaba formado y «cualquier otro», dice. Su principal preocupación siempre ha sido su familia y cómo sacarla adelante. Agradece la ayuda que ha recibido de sus padres. Ahora vive de la pensión concedida por el Estado.

Ignacio dice sentirse defraudado por la «pasividad» de la justicia y culpa del accidente al entramado creado por las empresas subcontratadas de las que formaba parte el día que sufrió el accidente. Cree que podría ser la causa que mantiene su caso «totalmente paralizado». «Mi empresa estaba contratada por otra, esa, a su vez, por otra, y esta por otra, que también lo estaba por la dirección de la obra. Una ya ha desaparecido y otra está en concurso de acreedores», lamenta. De aquel momento recuerda celeridad en el trabajo, el uso de un gato hidráulico en unas labores que debía hacer una grúa y un oscuridad que le nubló la vista cuando ocurrió el momento que le cambió radicalmente la vida. «Todo fue una negligencia. Está demostrado, pero pese a ello, nadie mueve un dedo, por eso he tomado la decisión de manifestarme».

«Son ya 125 meses»

Desde que protesta sujetando el cartel junto a la puerta del edificio de los juzgados, tan solo se ha interesado por su situación un abogado especialista en temas de lo Social, que le aconsejó seguir adelante hasta conseguir su objetivo. Por eso, asegura que continuará colocándose a la entrada del edificio judicial todos los días por la mañana, para exigir que se celebre un juicio, por el que lleva esperando «125 meses».