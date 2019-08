Diego Conesa: «Imagínate yo de presidente y la alcaldesa expulsada»

«Tú imagínate que yo fuera presidente de la Comunidad dentro de dos semanas y tuviera que venir aquí, a Cartagena, y tener a la alcaldesa de Cartagena expulsada. Tú imagínate la situación». Aquel martes 18 de junio, apenas 72 horas después de la investidura de Ana Belén Castejón como alcaldesa, tras un pacto de última hora entre su partido, el PSOE, con PP y Cs, Diego Conesa pensaba que la solución a la crisis orgánica abierta por la regidora y sus seis concejales 'rebeldes' aún podría encauzarse con lo que él calificó de «opción menos mala». Como tal, el secretario general del PSRM-PSOE entendía que los ediles Castejón, Juan Pedro Torralba y David Martínez abandonaran a sus cargos en el partido, que la alcaldesa renunciara a optar a la reelección en la alcaldía en 2023 y, a continuación, abrir a todo el grupo municipal un expediente.

En lo que dependiera de él, el procedimiento, que formalmente lleva la Comisión Ejecutiva Federal, no implicaría pedirles la ruptura del acuerdo de gobierno o, en su defecto, la entrega del acta de edil; ni, por supuesto, la sanción más severa, que a la postre ha sido la adoptada esta semana: quitarles el carné.

«Tú imagínate que yo...», respondió Conesa cuando, en presencia de Castejón, el exdiputado autonómico y número 8 de la lista para las elecciones municipales Ángel Rafael Martínez, pidió a ambos que trabajaran en una misma «línea», en coordinación con la Comisión Gestora local que iba a ser activada hasta elegir al nuevo líder local.

La grabación en audio de una reunión revela que asumió el pacto con PP y Cs, para preparar la transición

Según se escucha en una grabación de parte de ese encuentro, a la que tuvo acceso ayer 'La Verdad', Conesa se comprometió a proponer en los órganos del partido aplicar una «atenuante», para que no perdieran la condición de afiliados. En esa cita, celebrada en la Asamblea Regional horas antes de la reunión en Murcia de la Ejecutiva Regional, Conesa pidió que dejaran sobre sus «espaldas» el peso de «justificar», ante los militantes y la opinión pública, la continuidad del pacto por el que Castejón estará de alcaldesa hasta junio de 2021 y, después, lo será durante dos años Noelia Arroyo, del PP.

Eso sí, ante el Grupo Municipal Socialista al completo, Ángel Rafael Martínez y el diputado regional Alfonso Martínez Baños, Conesa añadió un «requisito» que no quedaría en ningún «papel» y del que no se diría nada «ahora»: que, «al día siguiente» de que los socialistas votaran en el Pleno a la candidata del PP para hacerla alcaldesa, Castejón «salga» de la corporación. «Es lo lógico, lo normal y lo mejor para Ana, para vosotros y para el partido», argumentó el jefe del PSRM.

En aquella reunión, que acabó entre agradecimientos a Conesa y con un «muchísimas gracias» de la alcaldesa, el líder de los socialistas murcianos trató de tranquilizar a la novel concejal Irene Ruiz respecto a que «lo que se está buscando aquí no es la cabeza de Ana». Y, sin sospechar que estaba siendo grabado, comentó que «el problema no es la desobediencia, es que quien se ha llevado el gato al agua y nos ha llevado al huerto a todos es el Partido Popular y Noelia Arroyo». Según su análisis, «el que peor sale electoralmente de este juego, con diferencia, es el PSOE», porque «la gente de izquierdas» no entiende el acuerdo con las derechas, a pesar de frenar a MC. Esta fuerza ganó los comicios, pero los firmantes del acuerdo consideraron que ponía en riesgo la «estabilidad» política y los intereses generales del municipio con su perfil «populista», «machista» y «autoritario», personificado en su líder, el edil y exalcalde José López.

«El problema ya no es lo de la desobediencia, es que quien nos ha llevado al huerto a todos es el Partido Popular y Noelia Arroyo»

«Lo que se busca aquí no es la cabeza de Ana».

«Yo estoy dispuesto a proponer, como elemento atenuante, ese requisito»

«Le damos vida a Podemos, le damos aire de victimista a MC y los del PP se han quedado encantados», afirmó Conesa. Pero, pensando en minimizar daños , todo con vistas a tener «una opción real de gobierno» en 2027, dijo incluso a los ediles estar «dispuesto» a defender «que os mantengáis en el gobierno». Eso sí, Castejón tendría un «perfil bajo», con una gestora en el partido, y dejaría el Ayuntamiento en el 2021.

«Cuando la hagas, ojo. Cuando la hagas mucho, muerto»

Castejón, que al día siguiente cumplió con todo lo pactado, quería zanjar el asunto, y comentó: «Vamos a ver, aceptando todo esto, nos aseguramos de que no nos expulsen. Si después de hacer todo esto, nos expulsan, pues entonces...». Y, después de escuchar la respuesta de su secretario general aún le oyó resumir así su «filosofía de trabajo» no revanchista. «No quiero pensar ni un minuto, mientras sea secretario general, en mirar a los lados con el tema de si este... ¿Trabajas? Pa' lante. Si no trabajas, tal. Cuando la hagas, ojo. Y cuando la hagas mucho, muerto».

El martes llegó al Ayuntamiento el burofax de Ferraz con la expulsión de los ediles, por actuar «a espaldas del partido» e incurrir en faltas muy graves. Y, aplicando la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque, al día siguiente Castejón recordó a Conesa sus palabras. Criticando la debilidad de este ante su Ejecutiva(que instó a Madrid a abrir el expediente), afirmó: «Nuestro secretario general nos garantizó que si cumplíamos todas sus propuestas, el expediente quedaría en una sanción y que en ningún caso quedaría en una expulsión. Sin embargo, ya nos ven. Él no ha cumplido con su palabra, o no ha podido». Conesa declinó contestar. Por ahora, sus palabras grabadas hablan por él mismo: «Tú imagínate que yo soy presidente y...».