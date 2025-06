Diario de un descubrimiento

En compañía de mi amigo Lamberto salimos de La Manga camino del Portus Magnus. Decidimos hacer una parada en ruta en el mejor lugar existente: ... en el Pórtico del Mar Menor, Los Belones. Nos sentamos en la terraza de Pablo Guardiola, en plena calle Mayor donde se nos incorporó Adán, extraordinario gourmet. Y lo primero que nos dijo nada más sentarse fue: «Señores, estamos en el centésimo sexagésimo sexto día del año y solo quedan 199 días para finalizarlo. Un año más a nuestro cuerpo y por eso os recomiendo: ¡Siempre sentiros felices! ¿Sabéis por qué? Porque no esperéis nada de nadie. La espera siempre es agonizante». Y mientras Pablo empezó a descorchar un Baigorri de Finca la Canoca, Adán volvió al ataque y nos preguntó: «¿Sabéis cuáles son los factores que destruyen al ser humano? Son la riqueza sin trabajo, el placer sin compromiso, la política sin principios, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad».

Lamberto entró en materia y pidió el bocadillo perfecto para compartirlo entre los tres, que Pablo lo borda con un equilibrio perfecto de sabores y base de aceite de oliva virgen extra de la variedad Hojiblanca, dándoles una frescura única y un aroma inconfundible. Estaba formado por una base de pan crujiente de aceite de oliva con unas finas lonchas de panceta ibérica. Encima, cuatro láminas muy finas de ventresca de atún rojo. Sobre la ventresca cuatro anchoas y, sobre estas, tomate troceado en pequeños dados bañados en aceite. Termina acompañándolo con seis huevos de codorniz fritos, se cubre con la otra base de pan crujiente, se trocea en tres trozos con un corte de cuchillo de sierra –ya que los cortes le salen perfectos– y este bocadillo consigue combinar sabores basados en una cultura culinaria equilibrada. Acompañado del Baigorri fue un verdadero espectáculo de desayuno.

Continuamos el viaje y llegamos hasta nuestro destino: el Portus Magnus, hoy Portmán. Les voy a contar una historia realmente apasionante. En el pasado siglo un grupo de jóvenes del pueblo dirigidos por el párroco descubrieron un mosaico de una villa romana. Corría el año 1969 y ese grupo de jóvenes recorrían los alrededores y montes de Portmán con la ilusión de encontrar restos de las civilizaciones antiguas que han vivido y explotado los recursos naturales que abundan, y muchos, por esas latitudes. El objetivo era compartir aquella lejana historia de esos jóvenes portmaneros que hoy son ya abuelos porque gracias a su interés, perseverancia y esfuerzo, lograron el premio máximo en exploraciones antiguas: el descubrimiento de un mosaico romano en el paraje de la huerta del Tío Paturro en su pueblo, Portmán.

En el bar Los Tres Pacos, con unas cañas frescas desbordándose la espuma y acompañando unos michirones al estilo portmanero, mantuvimos una amena tertulia con aquellos creadores de la peña arqueológica La Esperanza. Antonio Miranda nos comentaba cómo nació esta iniciativa. Llegaron jóvenes sacerdotes al pueblo que se acercaron a la juventud, consiguiendo atraerla con diversas actividades tanto deportivas como culturales, abriendo hasta un teleclub. El primer sacerdote fue el cartagenero don Antonio Martínez Valero. Continuó don Luis Díaz Martínez que era natural de Águilas. Ya en las clases de latín los jóvenes comentaban acerca de los restos que había por esos lugares, lo que hacía que el 'latín' en las clases fuera más ameno. Y también sembraban inquietudes, esos sueños por descubrir cosas antiguas como ánforas, monedas, esculturas...

Este tan especial grupo de amigos se formó el 11 de enero de 1969, tal y como consta en el diario de la peña. Empezó a ser dirigida por Don Luis, un cura que hablaba con toda la gente del pueblo y se interesaba acerca de las cosas antiguas. En sus ratos libres los estudiantes recorrían, excavaban e investigaban lo que Don Luis les marcaba. El gran descubrimiento comenzó en la zona minera de La Paloma, en pleno monte y después de una larga caminata. Excavando, empezaron a encontrar restos de vasijas, lo que les ilusionó y les dio alas para ir a más. El grupo fue en aumento, atrayendo la curiosidad de los vecinos y de otros jóvenes. Ya tenían identificada la llamada 'calzada romana' que daba salida a Portmán y la unía con las zonas rurales de Atamaría y los accesos a las salinas del Mar Menor, el 'Palus' romano.

Primeros hallazgos

Y fue en esta zona cercana en donde se iniciaba la calzada romana cuando, un 9 de junio de 1969, una parte del grupo formado por Vicente Rivas, Juan Rivas, José L. Pérez de León y Antonio Miranda, estuvieron varias horas encontrando restos de vasijas, cristal y alguna moneda. Varios se marcharon y continuaron buscando Juan Rivas y Antonio Miranda por la amplia zona marcada por el grupo. Fue entonces cuando algo llamó la atención de Juan, que procedió a llamar a Antonio para consultarle. Este, al ver las piezas, no dudó en reconocer las teselas. Empezaron a excavar un poco y vieron, con gran asombro, cómo continuaban por debajo de la tierra. Al día siguiente se reunieron el resto del grupo, por lo que el equipo que lo descubrió estuvo compuesto por Vicente Rivas, José Antonio Martín, Pedro Baños, Serafín Espinosa y Antonio Pérez de León, acompañados de Don Luis y el capitán de la batería La Chapa, don Antonio Colmeiro, que les ayudó a excavar y vigilar el yacimiento, para hacer entrega a las autoridades competentes.

Fue en el año 2023 cuando el Ayuntamiento de La Unión, a iniciativa del alcalde Pedro López Millán, celebró un acto en la Liga de Vecinos de Portmán. En este emblemático lugar para los portmaneros entregó, junto a su concejal Ana Mari Rodríguez, los Diplomas de Reconocimiento a los miembros del aquel grupo descubridor de los mosaicos romanos de la Villa del Paturro que, actualmente, se conservan en el Museo Arqueológico de Portmán. Les recomiendo que lo visiten y terminen con una comida en Los Tres Pacos, donde nosotros brindamos por aquellos jóvenes comprometidos con su querido pueblo y por el que todavía continúan peleando.

Empezamos con unos Grumetes (marinera con pulpo), de nota. Continuamos con un buen plato de pulpo a la Paquera, acompañando unas cañas frías y muy bien tiradas. Llegó el momento de una degustación de tapas al centro de mesa, a cuál de ellas mejor: boquerones en vinagre sobre tosta de pan y su rico aceite, albóndigas caseras con guisantes, pataticas de El Algar con alioli casero muy suave, y la especialidad que es el plato de calamares a la andaluza 'La Paca', soberbio de ricos. Y terminamos con un arroz y pulpo que lo borda, más que sabroso estuvo excelente. Todo regado con un blanco Godello y un final muy dulce formado por unas tortitas cherry cake con unos churros de turrón de Miguel Artesanos. Continuamos con un asiático perfectamente servido, cerrando el encuentro con unos 'Paquitos',mini gintonic que nos dejaron redondos. Pedí un brindis por estos héroes de la arqueología y por los extraordinarios manjares que disfrutamos en Los Tres Pacos.

En este inicio del verano les dejo con esta reflexión: «No gastes mensajes con quien no los lee, no gastes palabras con quien no las escucha y no gastes tu vida en quien no lo merece».