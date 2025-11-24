El deterioro de la salud mental hace que cada vez más jóvenes soliciten la ayuda a domicilio en Cartagena

El servicio municipal de ayuda a domicilio ha incrementado su presupuesto este año en 3,6 millones de euros, con el objetivo de cubrir la ... creciente demanda que tiene en Cartagena. Actualmente son unas 1.100 las familias que se benefician de él en el municipio y Pedro Cervera y Purificación García son una de ellas.

Con 87 años a sus espaldas y toda una vida dedicada a la venta de zapatos desde Calzados Cervera, Pedro Cervera se convirtió hace unos años en el principal cuidador de su mujer, Purificación García, que tras varias operaciones de columna pasa mucho tiempo en cama. Pero la salud de Pedro también se resintió, perdiendo movilidad y la visión de un ojo. «Mi sobrina es trabajadora social y nos habló de este servicio. Entre ella y mi hija rellenaron la solicitud y poco más de un mes después ya nos la habían concedido», explicó Cervera.

Algo más de un año después ambos están encantados con «el trabajo, la dedicación y el cariño con el que nos trata. Tener a María en casa es un lujo para nosotros, no sé lo que haríamos sin ella. Estoy muy contento con las personas que están viniendo. El servicio no puede ser más eficaz de lo que es. Su comportamiento, el cariño. Las siento como si fueran de la familia», aseguró Pedro Cervera.

El trabajo de María Sánchez García comienza cada mañana a las 6.45 horas ya que, además de a Purificación y a Pedro, también asiste a otras familias del municipio entre las que se encuentra una de las vecinas de ese mismo edificio. «Hay días que vengo dos horas y otros sólo una, todo depende de las necesidades de los usuarios. Llevo casi 20 años de auxiliar de Ayuda a Domicilio. Porque, aunque hice las prácticas en una residencia, pero siempre me ha gustado conocer gente nueva y ayudar. Cuando entras con una sonrisa y haces las cosas con cariño ellos están deseando que llegues y yo me voy muy satisfecha a mi casa», comentó María Sánchez.

Unas 1.100 familias se benefician de esta atención, que ha incrementado su presupuesto de 2,8 a 6,4 millones de euros

Entre los usuarios del servicio no sólo hay personas mayores como Purificación y Pedro, también hay muchos casos de jóvenes en riesgo de exclusión social y personas con problemas de salud mental. De hecho, según la auxiliar que les presta el servicio el perfil de los demandantes se ha visto afectado por el incremento de personas con este tipo de enfermedades.

Un perfil diverso

«El perfil de usuario es muy diverso porque, además de mayores, también hay muchas personas jóvenes debido al deterioro de la salud mental. Ese tipo de problemas y las situaciones de exclusión son muy complicados y nosotras servimos de apoyo a esas personas. Desde el servicio también se ayuda mucho a personas vulnerables que están en riesgo de exclusión social, como por ejemplo a pagar muebles para una habitación, o una lavadora que se ha estropeado y no la pueden cambiar», manifestó María Sánchez.

En cuanto a la carga de trabajo que asumen las auxiliares, tiene claro que la actitud con la que lo desempeñan y la vocación son factores clave. «Somos una plantilla bastante grande y trabajamos muy bien. También es que no es lo mismo trabajar en algo que te gusta y te llena porque ese sentimiento se lo transmites a los usuarios. Es importante dejar tus problemas en la puerta porque tenemos claro que aquí venimos a escuchar no a contar problemas».

Además de la Ayuda a Domicilio, Pedro y Purificación también son usuarios del servicio de comidas y de teleasistencia, lo que les garantiza una respuesta rápida ante una emergencia y les proporciona una alimentación saludable. «Yo me encargo de levantarla, asearla, de la medicación y del desayuno, sobre todo para quitarle a Pedro parte del trabajo que antes hacía solo. También viene una persona del IMAS a las 12 que les ayuda. No nos hemos visto nunca, pero trabajamos juntas y muchas veces compartimos tareas», dijo Sánchez.

Un seguimiento continuo que contribuye a paliar la soledad no deseada entre las personas mayores

La soledad no deseada provoca, especialmente en las personas de edad avanzada, repercusiones serias en su salud mental y física. También en ese sentido, la presencia diaria de María Sánchez y de su compañera del IMAS juega un papel muy importante en las vidas de Pedro y Purificación. «No puedo estar más contenta con este servicio. Cuando se van las echamos mucho de menos, porque luego estamos todo el día solos. Aunque tenemos una gata, Kika, que también nos hace mucha compañía», comentó Purificación García.

Este matrimonio tiene a sus tres hijos, pero hay personas que están completamente solas y para las que las auxiliares son su única conexión con el mundo fuera de sus casas. «En algunos casos las familias se hacen cargo los fines de semana, pero hay otras que no la tienen y están muy solas. He conocido muchísimas personas a las que les gusta la soledad, pero no es lo mismo cuando la eliges que cuando te toca», indicó María Sánchez.

Hace poco más de un mes se aprobó la ordenanza reguladora de este servicio que fue creada para agilizar los trámites, ya que permitirá establecer criterios claros de solicitud y concesión.

Los casos llegan a la concejalía de Servicios Sociales por diferentes cauces. Lo más habitual es que, como en el caso de Pedro y Purificación, los propios interesados o sus familiares sean quienes contacten y presenten la solicitud, pero también «hay casos en los que los mismos vecinos dan el aviso, porque muchas personas se interesan y se involucran en el cuidado de sus vecinos».

Otra de las opciones que se han barajado para esta familia es la posibilidad de trasladarse a una residencia, donde su auxiliar considera que tendrían más contacto social con otras personas, pero ninguno de los dos quiere salir de su hogar. «Por muy buena que sea la residencia nunca va a ser como tu casa», dijo Pedro.