Purificación García observa como la auxiliar que les atiende cada día, María Sánchez, ayuda a su marido, Pedro Cervera, a levantarse. Antonio Gil/ AGM

El deterioro de la salud mental hace que cada vez más jóvenes soliciten la ayuda a domicilio en Cartagena

Purificación García y Pedro Cervera son dos usuarios de este servicio a los que el trabajo de auxiliares como María Sánchez les ha cambiado la vida

Eva Cavas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:08

El servicio municipal de ayuda a domicilio ha incrementado su presupuesto este año en 3,6 millones de euros, con el objetivo de cubrir la ... creciente demanda que tiene en Cartagena. Actualmente son unas 1.100 las familias que se benefician de él en el municipio y Pedro Cervera y Purificación García son una de ellas.

