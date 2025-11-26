La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agentes de la Policía detienen al presunto autor del tiroteo. CNP

Detenido al presunto autor del tiroteo en el barrio cartagenero de Lo Campano que dejó dos heridos por una deuda de 3.500 euros

El arrestado causó heridas de bala en una pierna a una mujer y por roce de proyectil en la cabeza a un hombre

LA VERDAD

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:10

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de un tiroteo que dejó heridos a una mujer y un hombre el pasado 8 de noviembre en el barrio cartagenero de Lo Campano, después de que las víctimas acudieran a reclamar una deuda económica.

Los hechos se dieron a conocer cuando se recibió aviso desde el Hospital General Universitario de Cartagena comunicando que acababan de ingresar dos personas heridas por arma de fuego.

Varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar y tras entrevistarse con los heridos se determinó que un hombre habría disparado sobre el vehículo donde se encontraban las víctimas.

La investigación iniciada por agentes de la Policía Nacional permitió identificar al autor de los disparos y establecer que el motivo del enfrentamiento se habría originado por una deuda económica por asuntos relacionados con el tráfico de drogas que el autor tenía con una de las víctimas.

Uno de los denunciantes explicó a la Policía que se encontraba en un salón de juegos de Los Narejos, en Los Alcázares, junto a una amiga y por un tercer amigo. La mujer había pedido a ambos que la acompañaran hasta Lo Campano para intentar cobrar un dinero que le debía un hombre, de unos 28 años. Explicó que mantenía con él una relación sentimental ocasional desde hacía meses y que le había prestado 4.000 euros, de los cuales solo le habían devuelto 500. Esa noche, aseguró, el hombre le había prometido entregarle entre 200 y 500 euros.

El hombre se acercó a la ventanilla del conductor del vehículo en el que se encontraban los heridos y dijo «aquí tengo tu dinero». Sacó una pistola de una riñonera y comenzó a disparar al coche. La mujer aseguró haber escuchado entre 25 y 30 detonaciones. La mujer sufrió una herida en la pierna y el hombre, el roce de un proyectil en la cabeza.

Por todo lo manifestado, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del presunto autor de los hechos imputándole los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial quien dispuso su ingreso en prisión provisional.

