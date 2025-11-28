Detenido en Cartagena por cometer seis robos en viviendas y vehículos El arrestado es vecino de La Aljorra y ya fue investigado en septiembre por formar parte de un grupo criminal que cometió 21 hurtos con fuerza

Prendas de ropa localizadas por los agentes y que fueron usadas por el detenido cuando cometía los robos.

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación para esclarecer varios robos en viviendas y vehículos ocurridos en la diputación cartagenera de La Aljorra, que ha culminado con la detención de un experimentado delincuente como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de varios robos en el interior de vehículos y viviendas, cometidos en la diputación cartagenera de La Aljorra.

Los indicios obtenidos de los escenarios delictivos permitieron vincular a un experimentado delincuente, detenido junto a otras cinco personas en el marco de la operación 'Funkep' el pasado mes de septiembre, por la presunta autoría de 19 delitos de robo con fuerza en vivienda, dos en comercios y 21 en el interior de vehículo cometidos en las diputaciones cartageneras de La Aljorra y el Albujón.

Durante las actuaciones, investigadores de la Benemérita han llevado a cabo el registro del domicilio del sospechoso, ubicado en La Aljorra, donde, entre otras cosas, se ha localizado una sudadera, un pantalón y unas chanclas. Estas prendas de vestir han sido cruciales en la investigación al resultar idénticas a las que usaba cuando iba a robar.

En las imágenes de las cámaras de videovigilancia de una de las viviendas, obtenidas en la fase de investigación por la Guardia Civil, aparecía un individuo de similares características físicas a las del sospechoso vistiendo iguales prendas a las incautadas en su domicilio.

La investigación desarrollada por el Equipo de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Cartagena, ha culminado con el esclarecimiento de seis delitos de robo con fuerza en viviendas y vehículos de La Aljorra,Cartagena.

Según se desprende de la investigación, el ahora detenido, vecino de La Aljorra, conocía el terreno y se movía con destreza, asaltando viviendas de madrugada, mientras sus moradores dormían, todo lo cual había generado alarma social entre los vecinos de la zona.