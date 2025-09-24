Detenido por apuñalar a un hombre durante una reyerta en Cartagena La Policía Nacional detuvo al presunto autor de las lesiones con arma blanca en la rambla de Benipila

La Policía Nacional detuvo en la tarde de este martes en Cartagena al presunto autor de las lesiones con arma blanca registradas durante una reyerta en la rambla de Benipila la madrugada del pasado domingo. La víctima resultó herida por arma blanca, aunque se encuentra fuera de peligro.

Agentes de la Policía Local arrestaron ese día a una persona a quien varios testigos señalaron como el autor de la agresión, según indicaron fuentes municipales consultadas por este periódico. No obstante, y tras la práctica de las diligencias por parte de la Policía Nacional, este martes fue detenido otro hombre como el autor del apuñalamiento, quedando el otro arrestado como presunto implicado en la reyerta del domingo.