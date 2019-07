Destrozos, pintadas y averías deslucen gran parte del parque arqueológico del Molinete

El Parque Arqueológico del Molinete, construido en 2011 como nueva zona de esparcimiento en la subida y la cima del cerro, acumula pintadas que nadie limpia y una vegetación rala con setos descarnados. La avería recurrente de las escaleras mecánicas que suben desde la calle San Fernando hace más incómodo el acceso. También sufre la rotura de elementos del alumbrado y de las puertas de dos edificaciones antiguas. Y, además, faltan áreas de sombra. Por eso, las personas que acuden hasta allí apresuran su paseo y dejan el recinto poco después de haber entrado, sobre todo en las horas centrales del día.

«Los desperfectos llevan tiempo así y tenemos que ver cómo podemos remediarlos», explicó ayer la concejal de Infraestructuras, María Casajús. «La cuestión de la falta de zonas sombreadas la abordaremos dentro de un plan integral que queremos aplicar y que tiene el amparo de un pacto entre alcaldes de municipios de toda España», añadió. Casajús pidió paciencia. «No llevo ni una semana en el cargo». Pero aseguró que conoce el caso y pondrá remedio a los problemas que sufre.

Para tenerlo claro 4 millones de euros costó el parque, en 2011. Fue financiado con fondos estatales del Plan E. 8.000 metros cuadrados de superficie tiene el recinto ajardinado, pese a que se dejó una parte del proyecto previsto para una fase posterior.

El Parque Arqueológico costó más de cuatro millones de euros. Ocupa 8.000 metros cuadrados de superficie, entre el paseo principal de subida por la ladera y las zonas superiores donde están los juegos infantiles y la terraza de una cafetería. Hay un huerto con flores, macizos de arbustos y plantas herbáceas y unas escaleras de bajada que devuelven a quien pasea hasta la entrada. A su paso, el viandante se encuentra edificios originales, paredones y elementos fortificados de épocas muy diversas.

El parque fue construido para complementar el Barrio del Foro Romano, de acceso restringido en la cara este del cerro. Desde la cima el visitantes disfruta de una atalaya desde la que se divisa prácticamente todo el casco histórico. El parque brinda unas inmejorables vistas de la cúpula de la Basílica de la Caridad, de las cornisas del Gran Hotel y de la antigua ciudad romana, a sus pies. Para permitir una subida más cómoda hasta esa cota, desde la cara noroeste, el Ayuntamiento construyó una sucesión de tres escaleras mecánicas desde la calle San Fernando. El problema es que no funcionan. La razón, según trascendió hace unos años es que, los dispositivos elegidos fueron fabricados para ser instalados a cubierto y soportan mal la humedad, la lluvia y los cambios en la temperatura. Esto ha supuesto que en los ocho años que llevan colocadas las escaleras han estado mucho más tiempo averiadas que en funcionamiento. En la actualidad permanecen inmóviles.

Desperfectos Accesos Las escaleras mecánicas son de interior y por eso están inutilizadas. Vegetación Pese a que hay riego por goteo, abundan los setos de arbustos ralos y desmejorados. Pintadas No solo cubren bancos y juegos infantiles. También hay un muy visible en el interior de uno de los molinos. Iluminación Hay puntos de luz rotos. Alguno hay que ha sido arrancado del suelo, donde permanece sin que nadie los repare. Destrozos Puertas arrancadas de los antiguos molinos y un vidrio hundido sobre una parte de la fortificación.

Las escaleras llegan a un descansillo que, además de al parque, permite acceder a la cara norte del cerro. Se trata de una zona sin excavar, que está llena de maleza. La verja que impedía a la gente adentrarse por ella está desde hace meses tirada en el suelo. Ratas, culebras y bichos son frecuentes por allí.

Agujero y cristal roto

Hay abundantes destrozos derivados del vandalismo. Una superficie transparente que hacía las veces de mirador sobre un tramo de antigua muralla lleva semanas parcialmente destrozada. Una cinta de la Policía Local advierte a quienes se acercan del peligro que supone el agujero, pero no evitarían que un tropiezo llevara a alguien a precipitarse por allí. Además, los transeúntes han comenzado a aprovechar el agujero para echar por él basura, lo cual puede acabar convirtiendo ese resto histórico en un pequeño vertedero, si nadie toma cartas en el asunto. El letrero que anuncia la entrada al Parque del Molinete está completo ahora, pero con relativa asiduidad echa de menos alguna de sus letras, Así ocurrió durante la mayor parte de 2017. La puerta que también es de ese mismo tipo de acero está desgastada y su estructura y limitada altura no impiden que alguien pueda colarse dentro fuera del horario de apertura. De hecho, el parque es lugar habitual de botelleo juvenil durante los fines de semana.

Al lado de esa puerta, un cartel deja muy claro que se trata de un recinto que atesora restos arqueológicos, amparados por la legislación regional sobre protección de patrimonio cultural, histórico y artístico. Sin embargo, la parte más importante de ese patrimonio registra daños apreciables. Las obras realizadas entre 2010 y 2011 dejaron fuera, por falta de presupuesto, una parte de lo que estaba previsto. Se trata de unos restos fechados en el siglo II antes de Cristo, correspondientes a los antiguos depósitos de agua de la ciudad, que suministraban también caudal a las termas del barrio del foro.

En ese emplazamiento hay un molino del siglo XV. Fue construido para aprovechar viento y moler harina con la que hacer pan para la ciudad. Su valor arquitectónico es escaso pero estaba previsto incluir el edificio en el parque como un elemento más del conjunto.

'Viva la droga libre'

Esta edificación no tiene puerta de entrada. Una pintada que reza 'Viva la droga libre', junto a un símbolo de la marihuana, demuestra que el interior ha sido frecuentado por personas que no aprecian su valor patrimonial e histórico. En sus inmediaciones está el Castelum Aquae, es decir, los mencionados restos de hace 1.800 años, que no hubo presupuesto para restaurar.

El otro molino del cerro si se incluyó en el parque, pero su aspecto no es mucho mejor. Tampoco tiene puertas y, aunque no hay pintadas, también se ve a simple vista que hay quien lo ha utilizado para cobijarse. Muy cerca de allí hay pilones con iluminación a baja altura que han sufrido desperfectos. Hay alguno desprendido y otros cuya pantalla está fracturada o rota.

Además, la zona superior que alberga juegos infantiles está llena de pintadas, consecuencia del botelleo nocturno. La instalación de cámaras de seguridad tuvo un efecto disuasorio y esta forma de ocio nocturno dejó de ser una fuente de desperfectos en el parque. Pero los desperfectos siguen sin arreglar.