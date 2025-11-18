Desmantelan un grupo criminal que asaltó hasta 26 viviendas en Cartagena y Elche Los implicados marcaban las puertas de su interés con un hilo de pegamento transparente y posteriormente accedían a su interior utilizando una herramienta especializada

LA VERDAD Martes, 18 de noviembre 2025, 10:20 | Actualizado 10:37h.

Desmantelado un grupo criminal especializado en robos en viviendas mediante la técnica del hilo invisible, que estaba asentado en la localidad de Torrevieja, desde donde se desplazaba de forma itinerante por las provincias de Murcia y Alicante para cometer los robos con fuerza.

La investigación, realizada de forma conjunta y coordinada entre grupos de investigación de las Comisarías de Cartagena, Elche y Murcia, ante el importante incremento de robos en viviendas mediante la técnica del hilo invisible, permitió establecer una serie de vigilancias sobre el grupo criminal organizado e identificar a los integrantes del entramado, que realizaban entre ellos un reparto claro de funciones en las diferentes fases de la comisión del delito.

El grupo criminal había establecido un encargado de seleccionar edificios y localizar viviendas donde dejaría colocado un hilo de pegamento transparente en el marco de la puerta con el propósito de detectar la entrada o salida de sus moradores.

Horas después, otros integrantes de la organización criminal especializados en la apertura de puertas y con amplios conocimientos técnicos de los mecanismos de cierre, regresaban a los domicilios marcados y mediante técnicas de 'bumping', 'magic key' o 'impressioning', lograban manipular la cerradura sin causar daños visibles y sin generar ningún tipo de ruido que pudiera alertar a los vecinos, logrando así acceder al interior de la vivienda.

Las vigilancias y seguimientos realizados por los investigadores, con la colaboración fundamental de las unidades de seguridad ciudadana, permitieron detectar nuevamente la presencia del grupo criminal en la localidad de Cartagena durante la madrugada del pasado día 26 de octubre, procediendo a la detención de cuatro de sus integrantes.

Los registros realizados posteriormente en tres viviendas de Pilar de la Horadada, Torrevieja y Orihuela Costa, en la provincia de Alicante, permitieron a los agentes de la Policía Nacional recuperar numerosos efectos sustraídos: relojes de alta gama, gran cantidad de joyas, teléfonos móviles y dinero en efectivo, así como una herramienta muy especializada para la comisión de los robos con fuerza y tres vehículos utilizados por el grupo criminal para sus desplazamientos y comisión de los robos en viviendas.

Finalmente, la Policía Nacional procedió a la detención de los cinco miembros de este grupo criminal, imputándoles al menos veintiséis robos con fuerza en viviendas de las ciudades de Cartagena y Elche, considerando especialmente relevante su alto grado de especialización en la comisión de robos y la utilización de técnicas complejas con herramienta específica. La autoridad judicial decretó el inmediato ingreso en prisión provisional de los implicados.