Droga incautada por la Policía Nacional. Policía Nacional

Desmantelan un activo punto de droga en Cartagena

El registro en el inmueble situado en San Félix permitió intervenir más de 600 gramos de marihuana, 200 de hachís y dinero en efectivo

LA VERDAD

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:35

Dos personas fueron detenidas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, al ser considerados las responsables de regentar un activo punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en el barrio cartagenero de San Félix. Una de las investigaciones desarrollada por los agentes de la Policía Nacional para el desmantelamiento de 'puntos negros' de venta de droga en la Región, les condujo hasta un inmueble situado en el barrio de San Félix de la ciudad de Cartagena, que estaría siendo utilizado para la venta de este tipo de sustancias.

Estos hechos estarían causando un grave perjuicio a los vecinos de la zona, generando una importante sensación de inseguridad subjetiva donde la afluencia y trasiego de vehículos y personas consumidoras de este tipo de sustancias era constante. Además, las personas que lo regentaban adoptaban importantes medidas de seguridad tales como el control de las inmediaciones para alertar de la presencia policial en la zona.

Tras la pertinente autorización judicial, se realizó la entrada y registro que permitió a los agentes incautar más de 600 gramos de marihuana, más de 200 gramos de hachís y dinero en efectivo. Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

