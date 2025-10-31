La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La comitiva encabezada por Noelia Arroyo y Francisco Lucas observa los restos de la fossa bestiaria en el Anfiteatro Romano.

Pablo Sánchez / AGM

Descubren una gran galería abovedada debajo de una de las gradas del Anfiteatro Romano de Cartagena

La alcaldesa calcula que el conjunto podrá ser abierto parcialmente a las visitas de cara a la segunda mitad del año que viene

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Cartagena

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:56

Comenta

El Anfiteatro Romano no deja de deparar nuevas sorpresas. Estas pasadas semanas, ha sido ingente la cantidad de material de relleno que los camiones han ... sacado del antiguo coso taurino. Toneladas de tierra que mantenían sepultada otra gran sorpresa para los arqueólogos. Y es que, si bien -como adelantó este periódico- se había descubierto un muro original de cerramiento de época romana, ahora se puede vislumbrar que, bajo el mismo, discurre una gran pasillo abovedada. Unas estrcuturas que el Ayuntamiento calificó de «monumentales».

