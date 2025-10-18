Descontaminar el solar de Los Mateos costará un 20% menos Casco Antiguo adjudica a Jumabeda por 435.000 euros la limpieza del terreno donde levantará cuarenta viviendas asequibles para jóvenes

Un cartel advierte de la presencia de residuos peligrosos en los terrenos de Los Mateos.

El Consejo de Administración de la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena ha aprobado la adjudicación, por casi un 20% menos de su presupuesto, de las obras de retirada de residuos y descontaminación del solar de la Unidad de Actuación 1 de Los Mateos, donde el Ayuntamiento tiene previsto construir nuevas viviendas asequibles.

En concreto, la obra será ejecutada por la empresa Jumabeda SL, única licitadora en el proceso, que presentó una oferta de 434.985,14 euros, impuestos incluidos. El presupuesto de licitación ascendía a 535.273,60 euros, por lo que la propuesta adjudicada supone una reducción de algo más de 100.000 euros respecto al valor estimado del contrato.

La decisión fue aprobada por mayoría en la reunión del consejo celebrada este 17 de octubre, con el voto favorable de los representantes del Gobierno municipal y de Sí Cartagena, mientras que los consejeros designados por PSOE y MC Cartagena optaron por abstenerse.

El solar donde se intervendrá ocupa una amplia superficie junto al barrio de Los Mateos y está destinado a acoger una promoción de vivienda asequible de titularidad municipal. El terreno, que en el pasado albergó actividad industrial, requiere una intervención previa de limpieza y descontaminación antes de poder ser utilizado para fines residenciales.

Los trabajos adjudicados incluyen la retirada de residuos, la excavación y tratamiento de los suelos contaminados y su posterior relleno con material limpio, siguiendo las prescripciones establecidas por la Dirección General de Medio Ambiente y con la autorización previa de la Dirección General de Cultura, al encontrarse dentro de una reserva arqueológica.

Aunque el concurso anterior para la construcción de las viviendas quedó desierto, el Ayuntamiento ha decidido mantener el calendario de actuaciones y ejecutar la descontaminación del solar con el objetivo de eliminar riesgos medioambientales y de seguridad para los vecinos, y facilitar el inicio de la futura promoción residencial en cuanto el suelo esté preparado.

También fueron aprobados los proyectos para la adecuación temporal de superficie en el Monte Sacro y la Morería, tras recibir ambos la aprobación de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad.

La compra de estos terrenos, así como los desajustes entre la quita que recogía el contrato de adquisición y el coste real de la descontaminación ha generado una gran polémica, no sólo por parte de los colectivos vecinales afectados, sino también por los grupos políticos que solicitaron la apertura de una comisión de investigación.

