«Quien no lee es porque desconoce la temática que le podría gustar»

«Esta historia la escribí cuando tenía 18 años, pero después la dejé un poco abandonada», cuenta María Ángeles Rodríguez López al explicar cómo nació 'Reencuentros', la primera novela que publica. Natural de Ayna (Albacete), presentará su obra -ambientada en los años ochenta- el próximo 25 de octubre en la Biblioteca Río Segura de Murcia, a las 20.00 horas. Mientras dedica parte de su tiempo a la escritura, ejerce como profesora de formación profesional en el IES Aljada de Puente Tocinos.

-¿Cómo es Alicia, la protagonista de su obra?

-Ella considera que es una persona corriente. Alicia es la hija de unos marqueses, aunque no se siente como si fuera una persona con título. Se enamora de un chico sin pensar en su posición. Su padre, que quiere lo mejor para su hija, la aparta de su gran amor con la intención de darle, según él, lo que realmente se merece. En un principio, Alicia se somete a lo que sus padres deciden por ella.

-¿Quiénes le acompañan?

-La protagonista tiene una relación con una amiga que le dura toda la vida. En su historia hay, además, dos personas sobre las que no puedo desvelar mucha información, dos hombres que son fundamentales en su vida.

-¿Qué destaca en sus páginas de los años ochenta, la época en la que desarrolla la trama?

-Lo que más señalo de aquella época es cómo se educaba a la mujer, cuya única misión parecía que era casarse. Quienes tenían una hija siempre buscaban emparejarla con el mejor postor. Los padres tenían mucha influencia sobre sus descendientes, dictaban qué era lo conveniente, qué era malo y bueno... Aunque había gente que se salía de la norma, lo acostumbrado era que se impusiera el punto de vista del padre. Por aquellos tiempos existía esa especie de represión. Ahora hay más libertad. Los hijos se rebelan cuando no están de acuerdo con sus padres.

-¿Qué sentimiento espera despertar en su lector?

-Lo que quiero es que el lector se entretenga y disfrute. Debido a que no me dedico exclusivamente a la escritura, tampoco puedo investigar demasiado. Lo que hago es reflejar situaciones cotidianas con las que se puede sentir identificado y pasar un buen rato. En la trama de 'Reencuentros' descubrirá historias cruzadas que creo que puede vivir cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier época, como puede ser enamorarse de la persona equivocada, de quien en un principio no nos convenga.

-¿Qué temas describe en 'Historias con Rima', su libro de poesía?

-De todo. Escribo sobre el amor, el desamor, los seres humanos, las plantas, los animales... En ese libro incluyo diferentes situaciones, como puede ser la vida de un mendigo o de un ciego; aficiones; sentimientos, historias cotidianas... Es poesía fácil de leer.

-¿Prepara otras novelas?

-Sí, tres más. Más o menos, también son historias del género romántico, pero sobre situaciones distintas, ya que abordan diferentes modalidades de amores y desamores en la vida de los protagonistas. La siguiente novela que publicaré trata sobre el repaso que hace el personaje protagonista sobre su vida, sobre el papel que juega de cara al amor, a la amistad... Se rinde, en parte, a sus pasiones, a viajar, a vivir de manera independiente. En otra, la protagonista retoma un amor lejano. La tercera es sobre un amor imposible que el personaje principal decide vivir en un momento determinado sabiendo que tiene los días contados.

-¿Qué lectura diaria aconsejaría?

-Creo que la lectura es algo demasiado complejo; cada uno debe leer lo que le gusta. Considero que quienes no leen es porque desconocen la temática que realmente les podría gustar, porque no saben elegir los libros. A mí, en particular, me han impactado obras como 'Donde el corazón te lleve', de Susanna Tamaro. Y mi pasión por la lectura nació leyendo 'La dama de las camelias', de Alejandro Dumas, una historia que me llamó muchísimo la atención.

-¿Cuándo se mudó a Murcia?

-Hace mucho tiempo, por el trabajo de mi padre, cuando tenía diez años. En Ayna, el pueblo en el que nací, no teníamos muchas expectativas, ya que no había tantas oportunidades para estudiar. A mi padre le surgió un trabajo por aquí y nos vinimos.