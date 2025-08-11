Desalojan a un grupo de jóvenes que había acampado en la playa de Cala Cortina

Agentes de Policía Local intervinieron este domingo sobre las 7.00 de la mañana para desalojar a un grupo de jóvenes que había acampado junto ... a la arena de la playa de Cala Cortina. Los presentes, ratifican fuentes municipales a este periódico, abandonaron el lugar de forma pacífica 'motu proprio' tras hablar con los agentes. «No hubo sanciones», ratifican los mismos medios.

Las imágenes de los acampados en la única playa urbana de Cartagena circularon como la pólvora por redes sociales, donde varios ciudadanos se hicieron eco del incivismo de los acampados, con música a alto volumen y gran despliegue de medios, tal y como se podía apreciar en los vídeos. Los finalmente desalojados acudieron al lugar pertrechados con una gran carpa azul y blanca, neveras, varias camas hinchables y otros útiles de playa.

«Hospedería La Cortina. Instálense, la alcaldía de Cartagena les da la bienvenida. Aquí no pasa nada. Pueden pasar los días que deseen gratuitamente. ¿Para qué ir a un camping?», comentaba indignada una usuaria.

Desde el Consistorio, portavoces municipales recordaron a preguntas de este periódico que la Ordenanza de Uso y Aprovechamiento de las Playas del Ayuntamiento de Cartagena prohíbe los campamentos y acampadas en la playa. «Y que, quienes vulneren esta prohibición, deberán desalojar de inmediato a requerimiento verbal de los agentes de la autoridad el dominio público ocupado, sin perjuicio de que giren parte de denuncia a la Administración competente en orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador, cuando sea procedente».

La ordenanza en este sentido define la acampada como instalación de tiendas de campaña, parasoles no diáfanos en sus laterales o de vehículos o remolques habitables. También se refiere al campamento como acampada organizada dotada de los servicios establecidos por la normativa vigente.

La normativa local, asimismo, también contempla en su artículo 6 el uso de aparatos de radio o instrumentos musicales. «Se prohíbe la utilización en la playa de aparatos de radio, cassettes, discos compactos o similares, instrumentos musicales o cualquiera otros artefactos, de forma que emitan ruidos que produzcan molestias a los demás usuarios y siempre que superen los niveles máximos establecidos».