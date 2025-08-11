La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El grupo de acampados, antes de su desalojo de Cala Cortina. LV

Desalojan a un grupo de jóvenes que había acampado en la playa de Cala Cortina

La Policía Local fue avisada por los bañistas, que se quejaron de la música y el espacio ocupado; la intervención se desarrolló sin incidentes ni sanciones

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:53

Agentes de Policía Local intervinieron este domingo sobre las 7.00 de la mañana para desalojar a un grupo de jóvenes que había acampado junto ... a la arena de la playa de Cala Cortina. Los presentes, ratifican fuentes municipales a este periódico, abandonaron el lugar de forma pacífica 'motu proprio' tras hablar con los agentes. «No hubo sanciones», ratifican los mismos medios.

