Denuncian actos vandálicos en la Urbanización Mediterráneo de Cartagena

La concejala de MC María Antonia Pérez Galindo denunció este martes la situación de inseguridad y abandono que sufren los vecinos de la calle Jade, ubicada en la Urbanización Mediterráneo, debido a la falta de control en el entorno del campo de bolos, colindante con sus viviendas. «Lo que debería ser un espacio deportivo y de convivencia vecinal se ha transformado en un rincón para el vandalismo, con ruidos, gritos, música a alto volumen y hasta lanzamiento de piedras contra las viviendas», afirmó.

Una situación que, aseguró, los vecinos llevan denunciando durante varios meses «sin tener una respuesta efectiva del Ayuntamiento». «La única solución que se les ofrece es que llamen a la policía cuando ocurren los incidentes, una medida insuficiente que no resuelve el problema, ya que la plantilla está desbordada ante la falta de medios policiales y no acuden»,

La edil explicó que muchos jóvenes se reúnen en esta zona, incluso en horario lectivo, por lo que MC reclama al Gobierno local «un plan de actuación integral que incluya medidas de seguridad, ordenación del espacio y coordinación policial, garantizando así el descanso y la tranquilidad de los vecinos».

En concreto, la formación cartagenerista reclama un refuerzo inmediato de la presencia policial, así como que se coloque un vallado perimetral, con la instalación de cámaras de vigilancia en accesos y zonas adyacentes que sirvan como medida disuasoria que impida realizar actos vandálicos e identificar a sus responsables.

