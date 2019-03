Vox denuncia pintadas feministas en su sede de Cartagena Pintadas en la sede de Vox Cartagena. / Vox EP Murcia Viernes, 8 marzo 2019, 16:02

Vox denunció este viernes la aparición de pintadas a manos de «hembristas radicales» con motivo de la huelga «mal llamada feminista» convocada este viernes, señaló el partido en un comunicado.

Vox señaló que «no cederán» ante la «creciente estrategia de odio y enfrentamiento de la izquierda socialista-comunista y sus asociaciones subvencionadas como Movimiento Feminista Cartagena hacia aquellos que defienden la igualdad real entre hombres y mujeres como Vox».

«Promover que el hombre no tenga derecho a la presunción de inocencia por el mero hecho de nacer no es igualdad; es discriminación, y esto es lo que pretenden las leyes de género que defienden todos los partidos políticos, excepto Vox», aseguraron.

Así, continúa el comunicado, «promover que las leyes sean asimétricas, con mayores penas o privilegios dependiendo del sexo, atenta contra la constitución y los derechos y libertades de las personas. Es discriminación, no igualdad».

Por estos motivos y muchos otros, las mujeres de Vox han decidido «no ir a la huelga y millones de mujeres han dicho alto y claro 'No hables en mi nombre', 'No me representas'».

Vox Cartagena subrayó su «compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho» y anunció que ha presentado una denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía por «los desperfectos ocasionados en este ataque». «Confiamos en que se pueda identificar a las agresoras y respondan por sus actos vandálicos», concluye el comunicado.