UGT denuncia que la falta de policías deja sin atención a los ciudadanos

La Federación de Servicios Públicos de UGT denunció ayer las «deficiencias insostenibles que se están agravando cada día en el servicio de Policía Local de Cartagena» este verano, por la escasez de agentes. «La falta de personal es angustiosa y está llevando a los policías a realizar un esfuerzo superior a lo que nunca este cuerpo ha soportado. Llegan a realizar 28 servicios en un mes, con el consiguiente peligro por ser trabajadores que portan armas y conducen vehículos prioritarios», advirtió el sindicato, a través de su delegado en el Ayuntamiento, Juan José González.

En un comunicado, UGT aseguró que «algunos días no solo no se ha podido cubrir los servicios mínimos, algo habitual, sino que no ha existido efectivos de seguridad ciudadana en el centro de Cartagena». Así ocurrió, afirmó el sindicato, el 2 de agosto de 6 a 8,30 de la mañana, «y de manera repetida en julio en La Aljorra, El Albujón, Santa Ana, Miranda, La Azohía y Perín, durante turnos completos».

Ultiman las oposiciones

En UGT señalaron que en seis años se ha pasado de 60 plazas vacantes a cien, y dijeron no entender «cómo el Ayuntamiento no es capaz» convocar las oposiciones para 19 puestos, ni de cubrir cinco a través del sistema de movilidad. El concejal de Seguridad Ciudadana es Francisco Aznar, pero «nosotros achacamos la responsabilidad de la falta de impulso a la máxima dirigente política de nuestra ciudad», añadieron sobre la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

Una portavoz de Castejón respondió que «por prudencia, la alcaldesa ha preferido esperar a que todas las partidas del Presupuesto, autorizado a finales de julio, estén ajustadas a lo aprobado para cumplir con los compromisos adquiridos». «La Junta de Personal conoce esta situación y, en breve, la alcaldesa impulsará los procesos de personal acordados», añadieron en el Ayuntamiento.