Cs denuncia la escasez de plazas para el verano LV. Viernes, 10 mayo 2019, 04:22

Ciudadanos denunció ayer que numerosos niños volverán a quedarse este verano sin plaza en las Escuelas de Verano con comedor organizadas por el Ayuntamiento, al no haber crecido la oferta pese a que el año pasado hubo una lista de espera de 1.500 personas. El Gobierno local ha culpado al regional, por no incrementar la subvención. Y, para el concejal de Cs, Manuel Padín, «ni el PP ni el PSOE local han querido o sabido aprovechar todas las herramientas que tenemos para mejorar la oferta», como «el incremento progresivo en el presupuesto municipal hasta doblarlo, y la firma de convenios de colaboración con fundaciones sociales de entidades bancarias y otras plataformas. Cs prometió impulsar en la próxima legislatura la creación de mil plazas más en dos años, para ayudar a la conciliación «de los padres y madres que trabajan y no pueden permitirse pagar programas de ocio y tiempo libre sano para sus hijos, fuera de la programación municipal».