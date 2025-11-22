MC denuncia «el abandono y la suciedad» en el Barrio Universitario de Cartagena La asociación Cartaginense alerta también de un ficus que está creciendo en una fachada de la calle Duque

C. R. CARTAGENA. Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:48

El grupo municipal de MC denunció este viernes «el abandono y la suciedad» que, dicen, está sufriendo el Barrio Universitario. La concejal cartagenerista Mercedes Graña criticó especialmente el estado que presenta el Lago. Resaltó que las obras de rehabilitación que va a realizar el Gobierno regional en el Cine Central continúan sin comenzar y recordó que tampoco se ha procedido a ampliar el Museo Regional de Arte Moderno junto al Palacio de Aguirre.

Graña también evidenció que la propia plaza sigue exhibiendo en no buenas condiciones los restos arqueológicos del Decumano Máximo, donde recientemente la caída de una rama de gran porte dañó el vallado. Un cercado que la edil tildó de «una suerte de enlatado romano al que no se le da ninguna importancia». También criticó que la zona se quedó hace poco sin desfibrilador y sin cuartel de la Policía Local.

Respecto al bulevar José Hierro señaló que sufre falta de limpieza e iluminación por las noches, así como señaló que un vándalo ha desprovisto el vial de la placa que recuerda al poeta. Asimismo, denunció que, cerca, en el número 27 de la calle Duque, el edificio amenaza con derrumbarse por su estado de ruina. «Nos preocupa y preguntaremos en el Pleno por su situación», avanzó Graña.

Respecto a esta misma calle, la asociación Cartaginense elevó recientemente una queja a la Comunidad Autónoma porque en un edificio está creciendo un ficus que ya alcanza unas dimensiones considerables. La entidad alerta de que, de seguir creciendo, producirá daños irreparables en la fachada, que está protegida.