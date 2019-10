El PP y la Delegación del Gobierno se enzarzan por el trato a los inmigrantes

Los abogados serán citados para darles explicaciones

Las quejas del Colegio de Abogados de Cartagena, que informó de la falta de atención letrada inmediata a los inmigrantes que no pasaron por el juzgado, han llevado al delegado del Gobierno, Francisco Jiménez a citarles a una reunión para darles explicaciones. El responsable político dijo, a través de un portavoz de la Delegación del Gobierno, que la Policía siempre llama a los colegiados cuando llegan pateras. Aseguró que los extranjeros reciben asistencia letrada, aunque no siempre en Cartagena, e indicó que depende de los abogados acudir a la Comisaría. Las quejas vertidas por los letrados fueron mencionadas por MC Cartagena en sus críticas, repartidas entre el PP y el delegado del Gobierno. Su presidente, Jesús Giménez, indicó que, pese al uso, a su juicio indebido, que los populares hacen del asunto, no se puede ocultar el «coladero» que Cartagena representa ahora para las mafias, a raíz de los últimos sucesos. Por su parte, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Alfonso Martínez Baños, denunció el «electoralismo del PP». «Segado está deslegitimado para hacer críticas, por sus reiteradas falsedades y contradicciones y porque ignora que en estos casos se aplican las instrucciones de los gobiernos de Rajoy».