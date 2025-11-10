Decenas de actividades en Cartagena para conmemorar el Día de los Derechos de la Infancia

Cartagena celebra el Día de los Derechos de la Infancia con una programación participativa y el reconocimiento de UNICEF.

La ciudad se ha volcado este año en el diseño del programa de actividades con las que se conmemorará el Día de los Derechos de la Infancia. Desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha programado talleres, juegos , cuentacuentos, charlas, mesas redondas y actividades deportivas y creativas, que se desarrollarán hasta el próximo 26 de noviembre.

El acto central se celebrará el 20 de noviembre, con la participación de 1.500 niños y niñas de 23 centros educativos. A las 9:30 horas, los participantes serán recibidos en la Plaza del Ayuntamiento con animación y música, donde se leerá el Manifiesto Infantil por los Derechos de la Infancia, a cargo del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.

Además de esos 23 centros educativos, la celebración cuenta con la implicación de 11 servicios municipales y 30 entidades sociales, así como con la colaboración de 2.500 niños y niñas. También participarán asociaciones deportivas, como el proyecto Gimnasia Rítmica y el grupo de Parkour de UrbanCT, así como alumnado voluntario del IES Mediterráneo y del CEIP Beethoven, que signará la lectura del manifiesto para garantizar un acto inclusivo.

