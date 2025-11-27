La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de uno de los puntos de recogida del antiguo servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento. José María Rodríguez/ AGM

Cuatro empresas pujan para recuperar el servicio municipal de alquiler de bicicletas en Cartagena

Para poder utilizar estos vehículos, los usuarios deberán descargar una aplicación en el móvil que localice la ubicación de recogida

Eva Cavas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:37

Comenta

El Ayuntamiento de Cartagena se ha propuesto recuperar el servicio de alquiler de bicicletas tras más de una década desde que se suspendiera el primer ... intento. Desde que el área de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos sacara a licitación los pliegos técnicos del contrato a principios de este mes, han sido cuatro las empresas que han presentado sus ofertas para hacerse con la explotación del servicio. Se trata de Bird Rides Spain SL, Hoppylectrico SL, Sigurthor Sigurdarson y Voi Technology.

