Cuatro empresas pujan para recuperar el servicio municipal de alquiler de bicicletas en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena se ha propuesto recuperar el servicio de alquiler de bicicletas tras más de una década desde que se suspendiera el primer ... intento. Desde que el área de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos sacara a licitación los pliegos técnicos del contrato a principios de este mes, han sido cuatro las empresas que han presentado sus ofertas para hacerse con la explotación del servicio. Se trata de Bird Rides Spain SL, Hoppylectrico SL, Sigurthor Sigurdarson y Voi Technology.

La Mesa de Patrimonio del Consistorio ha abierto esta semana las ofertas administrativas presentadas por cada una de ellas y ha dejado fuera a Voi Technology, debido a que también presentó su propuesta por registro general, vulnerando el secreto de las proposiciones y el pliego de condiciones. Asimismo, ha solicitado a la empresa Sigurthor Sigurdarson que complete la documentación administrativa, para lo que le ha concedido un plazo de tres días. Una vez transcurrido este tiempo, la Mesa se volverá a reunir para abrir las ofertas técnicas.

LOS DATOS Vehículos El servicio incluye una flota de 250 bicicletas, eléctricas y dotadas de, al menos 8 horas de autonomía.

Fianza Los usuarios deberán depositar una fianza de 20 euros al reservar, que se devolverán si está en perfecto estado.

Explotación La empresa concesionaria tendrá un contrato de explotación de 2 años que podrá prorrogar otros 2.

Una vez que el contrato sea adjudicado, se hará una experiencia piloto y se les dará una autorización de ocupación de vía pública durante un plazo de 2 años, que se podrá prorrogar anualmente hasta un máximo de 4 años. En cuanto el número de vehículos, la flota estará conformada por 250 vehículos eléctricos, que estarán dotados de timbre, frenos traseros y delanteros, luz delantera y trasera con catadióptricos, así como una autonomía de un mínimo de 8 horas.

Modo de empleo

Para el alquiler de las bicis, la adjudicataria deberá ofrecer una aplicación móvil, adaptada para android e IOS, donde los usuarios puedan localizar una 'e-bike' cercana, reservarla, desbloquearla y utilizarla el tiempo que considere necesario. Una vez que termine el trayecto, el usuario deberá dejar la bicicleta en una de las zonas de estacionamiento autorizado y bloquearla desde la aplicación para que el candado se cierre. Todas las bicicletas deberán llevar en un lugar visible su número de identificador y contar con un sistema que permita la geolocalización.

Para poder hacer uso de uno de estos vehículos, las personas deberán abonar una fianza de 20 euros, que se les devolverán una vez finalizada la autorización y tras la comprobación efectiva del personal de la propia empresa de que la bici se encuentra en perfecto estado.

Una vez formalizado el contrato, la empresa concesionaria dispondrá de seis meses para desplegar por completo la flota y se encargará de la recarga, el mantenimiento, la revisión, reparación y traslado de todas las bicicletas, asumiendo los costes de conservación, así como el pago de los impuestos y tasas municipales. Además de la flota activa de 250 bicicletas, la compañía contará con una flota inactiva, que deberá incluir un 5% del total de los vehículos, como reserva por si hubiera que sustituir alguna de ellas, ya sea por desperfectos, sustracción o pérdida, que se la lleve la grúa al depósito municipal por estar estacionada en lugares en los que impida el paso de peatones o no esté permitido o cualquier otra incidencia.

Otra de las exigencias del contrato es que los usuarios menores de 16 años estarán obligados a llevar puesto el casco en cualquier trayecto, mientras que los adultos solo estarán obligados a hacer cuando transiten en vías interurbanas. Tampoco tienen permitido circular por aceras, ni por autopistas o autovías y los vehículos no podrán superar los 25 kilómetros por hora de velocidad.

La empresa autorizada será la responsable exclusiva y deberá tener contratadas las pólizas de seguros que cubran los posibles daños que pudieran derivarse de la explotación de las bicicletas, incluido el de responsabilidad civil a terceros con una cobertura de un millón de euros.

La propuesta incluye 19 puntos de estacionamiento en universidades y otras zonas clave de la ciudad

En el pliego de prescripciones técnicas, el Consistorio ha incluido también su propuesta sobre dónde deberían establecerse los puntos de estacionamiento para el servicio de alquiler de bicicletas, situándolos en las inmediaciones de los centros de estudios superiores, como la Universidad Politécnica, la UCAM, el ISEN y la UNED, además de otros puntos clave de la ciudad como el estadio Cartagonova, el Palacio de Deportes, el Barrio de la Concepción, la avenida del puerto, los parques de la Rosa y Los Juncos, la plaza del Rey o en las proximidades de los aparcamientos disuasorios habilitados.

La prestación de este servicio comenzará en el área de extensión geográfica delimitada por el casco histórico, Santa Lucía, la zona del Escudo, Nueva Cartagena, Los Dolores, el Palacio de Deportes, Tentegorra, San Félix, Ronda Transversal y Pintor Portela. Aunque el documento también recoge que se irá ampliando el área de funcionamiento conforme aumente el número de carriles bici municipales. Para ello, la empresa licitadora deberá presentar su propuesta de plan de despliegue de anclajes para este servicio y para futuras ampliaciones.

En caso de situaciones sobrevenidas, ya sean por motivos de seguridad ciudadana, de salud pública o que se vayan a celebrar en la ciudad eventos extraordinarios, la compañía deberá retirar todas las bicicletas que se encuentren en las zonas en las que vayan a tener lugar, previa comunicación electrónica por parte del Ayuntamiento con una antelación mínima de 48 horas. Mientras que la empresa contará con un plazo máximo de 12 horas para hacer efectiva la retirada total o parcial de sus vehículos. En cuanto a las celebraciones que se recogen en el pliego, el Consistorio incluye la Vuelta Ciclista, las procesiones de Semana Santa o eventos de similares características.

Igualmente, el pliego destaca que la concesionaria tiene la obligación de mantener el servicio con un mínimo del 80% del total de bicicletas autorizado al inicio de cada jornada. También ofrece a las empresas la posibilidad de incluir publicidad, siempre que se cumpla lo estipulado en la normativa correspondiente.

La compañía que finalmente se haga con el contrato será la responsable de la seguridad del sistema en los puntos de estacionamiento o anclaje, así como de su entorno.