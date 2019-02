A por los cruceristas de lujo en Cartagena Un grupo de turistas del crucero de lujo 'The World', en una foto del año pasado. agm / P. SÁNCHEZ / El negocio de los buques 'premium' crecerá este año con la llegada de más trasatlánticos ANTONIO LÓPEZ Jueves, 21 febrero 2019, 03:10

La opulencia y suntuosidad de los cruceros de lujo volverá este año a Cartagena en forma de más barcos y de más escalas. La Autoridad Portuaria de Cartagena quiere posicionarse como un puerto de referencia para los turistas que eligen y pueden permitirse este tipo vacaciones, y para ello mostrará su mejor cara hoy en la ceremonia de entrega de los Premios Excellence de Cruceros, que se celebrará en El Batel, a las 20 horas. Será una oportunidad para exhibir el potencial de la ciudad, que acoge por cuarto año consecutivo estos galardones.

La Autoridad Portuaria potencia este turismo en ferias durante todo el año y celebrará unas jornadas para analizar el sector, con expertos y técnicos

Además de promover en ferias las escalas de barcos de alto nivel, el Puerto llevará a cabo el próximo 13 de marzo una jornadas sobre el turismo de lujo de cruceros, a las que asistirán los mayores expertos en el sector. «Ahora apuntamos hacia esa dirección, sin olvidarnos del resto. Por eso analizaremos este negocio, para entender las características de este turismo y de los que participan en él», explicó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Segado, en la presentación de los premios.

De hecho, la labor del departamento comercial, liderado por Fernando Muñoz, ya ha obtenido resultados positivos este año, cuando habrá 32 escalas, cinco más que el año pasado, y doce barcos, uno más que en 2018. La mayoría de ellos son conocidos en la ciudad, por haber recalado en varias ocasiones en años atrás.

El buque de lujo y 'premium' se caracteriza por cuidar al máximo los servicios y la experiencia de sus pasajeros, tener un menor tamaño y menor capacidad, así como mayor ratio de tripulantes por número de pasajeros.

Realizan recorridos únicos y de una duración, en algunos casos, de más de tres semanas. Además, todo el pasaje está alojado en suites exteriores e incluso en apartamentos que llegan a los trescientos metros cuadrados. La elección de este tipo de viajeros se debe a que su gasto es mayor, 100 euros por persona y día, el doble que el resto.

Entre los que llegarán este 2019 están el 'Corinthian', el 'Seven Seas Mariner', el 'Clio', el 'Wind Surf', el 'Viking Star' y el conocido como el barcos de los ricos, el 'The World', que lo hará el 1 de julio. En 2018 llegó en abril y sus 150 exclusivos pasajeros estuvieron tres días y dos noche. Esta vez estarán tan solo un día, de nueve de la mañana a las doce de la noche. Uno de los más bonitos que hará escala será el 'Star Flyer', un bergantín-goleta de la naviera All Star Clippers, que realiza cruceros de lujo por el mundo.

Premios Excellence

La ceremonia de los premios reunirá a los principales ejecutivos de las compañías navieras de cruceros, turoperadores de cruceros, consignatarios, puertos y destinos, agentes de viajes, prensa, colaboradores, profesionales y empresarios, así como proveedores del sector.

Asistirán más de 350 invitados, para disfrutar de la duodécima celebración de unos premios que reconocen la labor de las mejores compañías navieras, barcos y destinos del Mediterráneo. Son el resultado de las encuestas realizadas a cruceristas nacionales internacionales.

El pasado año, las dos triunfadoras fueron MSC y Costa Cruceros, con tres galardones; y Barcelona fue elegido mejor puerto español. El consorcio Cartagena Puerto de Culturas obtuvo un reconocimiento especial. En esta ocasión, según anunció ayer la directora general de Cruises News Media Group (organizadora del evento) Virgina López, serán entregados 15 reconocimientos, dos más que en 2018.