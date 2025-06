MC critica el retraso en la instalación de toldos contra el calor en la calle del Carmen de Cartagena

Jesús Nicolás Martes, 24 de junio 2025, 00:22 Comenta Compartir

La noche más larga del año, la de San Juan, daba ayer la bienvenida al verano astronómico. Una estación que arranca en Cartagena sin que esté en marcha el esperado Plan Sombra, según denunció este lunes MC. El proyecto Teselas, que pretende cubrir la calle del Carmen, sigue sin instalarse pese a que se anunció su llegada con los calores y pese a estar ya adjudicado desde principios de este mes.

La portavoz adjunta de la formación cartagenerista, Mercedes Graña, describió el proyecto como «un ejemplo más de los anuncios grandilocuentes del gobierno del PP que se quedan en titulares». La edil de la oposición recordó que el proyecto fue presentado en marzo como una solución para las altas temperaturas y para hacer la visita de los turistas por el centro histórico y sus comercios algo más llevadera y agradable.

En el pleno del pasado abril, Graña señaló que el ejecutivo se comprometió a iniciar el 21 de junio la instalación de los toldos. El gobierno municipal, por su parte, señaló tras la adjudicación que estarían instalados «en los meses centrales del verano». «Una vez más, Noelia Arroyo promete y no cumple. Ni rastro de los toldos y ni rastro de la ejecución de un proyecto adjudicado por más de 770.000 euros», consideró Graña.

«La misma concejal que se queja ahora de que no se haya cubierto la calle del Carmen me decía hace solo dos meses que cubrir la calle del Carmen le parecía un derroche. Así que me parece un acierto que haya cambiado de opinión», respondió por su parte la concejal de Comercio, Belén Romero (PP)

«Es típico de MC criticar los proyectos del gobierno y luego tratar de apuntárselos. Estamos acostumbrados. Y la verdad es que este es un buen proyecto diseñado los expertos de la UPCT. Todos queremos que se haga pronto, pero lo más importante es hacerlo bien», declaró la edil del gobierno, que indicó que la empresa Pegiro tiene 20 días desde la firma del contrato para presentar el proyecto de ejecución.