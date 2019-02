MC critica al Ayuntamiento por no recurrir la anulación de un delito en Puerta Nueva

La oposición, contra la subida de sueldo al jefe de Urbanismo

La oposición ha rechazado la subida de sueldo de mil euros al mes al jefe de Urbanismo, Jacinto Martínez, por ser apoderado de la Sociedad Municipal Casco Antiguo. El funcionario cobra más de 4.000 euros al mes, según fuentes municipales. El Ejecutivo de Ana Belén Castejón dice ahorrar un 75% respecto al posible fichaje de un gerente. Francisco Espejo, del PP, sostiene «que no se debe hacer concesiones a personas o a grupos, cuando no hay presupuesto» para 2019. MC ve «un despropósito que Castejón duplique las funciones del jefe de Urbanismo, «cuando este debe estar al frente de la revisión del Plan General y del día a día del área»; y ve «curioso que los socialistas obreros todo lo quieran tapar con dinero». Manuel Padín, de Cs, dice que el tener apoderado «se justificó por la tramitación de la disolución de la sociedad, que no se ha producido», y recordó que «Cartagena se desangra en condenas por decisiones urbanísticas erróneas en la época del PP». Y Pilar Marcos, de Podemos, afirmó que Castejón «le pega una bofetada en la cara a todos los cartageneros cuando premia a los responsables de un modelo urbanístico fracasado y perjudicial para el interés general».