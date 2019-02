Castejón: «Los criterios elegidos para estos nuevos espacios han sido la seguridad y la inclusión» Alcaldesa de Cartagena S. T. Sábado, 16 febrero 2019, 00:51

En los últimos meses Cartagena ha asistido a mejoras e instalación de mobiliario y juegos infantiles en numerosos parques e incluso la creación de espacios para perros.

- Uno de los espacios públicos que ha sufrido una mayor transformación es el parque de la Rosa. ¿Qué obras se han acometido en este caso?

-En los dos últimos años hemos renovado más de cuarenta parques porque el bienestar de nuestros ciudadanos y su derecho al esparcimiento son fundamentales para nosotros. El parque de la Rosa ha sido uno de ellos. Además de acometer obras de mejora hemos abierto un parque canino, el primero de Cartagena, porque los vecinos demandaban una zona de esparcimiento para sus mascotas. Este parque canino cuenta con 1.500 metros cuadrados vallados, con doble puerta para evitar que se escapen los perros, bancos, juegos y bebederos. Le adelanto que, dada la buena acogida que ha tenido por parte de los usuarios, vamos a construir nuevos parques caninos. En el Parque de la Rosa llevamos a cabo una amplia remodelación, ya que había estado abandonado durante demasiados años. Para ello, contamos con el trabajo de los alumnos de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, que construyeron un camino perimetral, crearon una rosaleda, restauraron las praderas y los muros y mejoraron la distribución del riego por goteo. Además, hemos plantado nuevos árboles y plantas y hemos reparado todo el vallado. Desde la ADLE también vamos a trabajar de forma inmediata en la rehabilitación del Parque de los Exploradores, en el polígono Santa Ana, que es el más grande del municipio. Desde la Concejalía de Infraestructuras, también se han mejorado las zonas de juegos infantiles, y se ha adecuado tanto la iluminación como el pavimento de terrizo de algunas zonas del parque.

- ¿Qué otros parques y zonas de esparcimiento han sido renovados?

-Como ya he mencionado antes, son muchos los parques que hemos remodelado. Todos son importantes, pero podemos destacar algunos como el de San Félix, Perín, Santa Ana, Santa Lucía, El Albujón o La Palma, entre otros. Queremos que la mejora de estos espacios públicos llegue a barrios y diputaciones, ya que estas zonas habían estado olvidadas durante demasiados años. En El Ensanche, estamos acometiendo la reforma del parque Sauces, que estaba abandonado y necesitaba obras urgentes. Les garantizo que va a quedar espectacular por lo que he podido ver cuando he visitado las obras. No nos olvidamos del litoral, donde también estamos trabajando. Por ejemplo, estamos a punto de finalizar las obras del parque Jessica, de La Manga del Mar Menor, uno de los más importantes de la zona. En definitiva, estamos trabajando por todo el municipio, ya que para nosotros todos los ciudadanos tienen los mismos derechos.

- ¿Qué criterios ha tenido el Ayuntamiento a la hora de renovar el mobiliario de los parques infantiles?

-Efectivamente. Desde el Ayuntamiento queremos que los más pequeños disfruten. Muchos de los parques infantiles están inspirados en dibujos animados como el que hemos inaugurado recientemente en Nueva Cartagena, cuyo protagonista es 'Pocoyó'. En general, se trata de parques muy originales. Pero no solo eso, los criterios que hemos priorizado son la seguridad y la inclusión. Parques como el que he mencionado antes están adaptados para niños con movilidad reducida y discapacidad cognitiva. Queremos que todos los niños y niñas puedan disfrutar, sin excepción.

- ¿Qué importancia da el Ayuntamiento de Cartagena al cuidado y mantenimiento de estos espacios?

-Desde que este equipo de Gobierno está al frente del Ayuntamiento hemos tenido como prioridad la mejora de parques y zonas públicas ya que la gran mayoría de ellos estaban en situación de abandono. Queremos que todos los cartageneros y cartageneras puedan disfrutar de su tiempo libre en espacios públicos y para ello deben estar en unas condiciones adecuadas.

- ¿Seguirá activa esta política para ir ampliando o creando nuevos espacios de juego y esparcimiento, también en barrios y diputaciones?

-Ya estamos trabajando en la mayoría de barrios y diputaciones. Hemos tenido que priorizar algunas zonas porque son las que más carencias presentaban, pero eso no significa que hayamos olvidado ninguna. Como dije antes, para nosotros todos los vecinos son de primera, sin distinción, y merecen las mismas infraestructuras y las mismas opciones para disfrutar de su tiempo de ocio.