«Crecimiento histórico» en la llegada de cruceros a Cartagena con 152 escalas en lo que va de año La Autoridad Portuaria calcula que cerrará 2025 con 190 atraques y más de 250.000 pasajeros desembarcados en los muelles de la ciudad

Cruceros en el Puerto de Cartagena en una imagen de archivo.

C. R. Cartagena Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:27

Hasta octubre, Cartagena alcanzó 152 escalas y 219.837 pasajeros. De ello dio cuenta ayer la Autoridad Portuaria, que valoró los registros como «un crecimiento histórico». El Puerto indicó que dichas cifras harán que, al cierre de este ejercicio, Cartagena haya operado cerca de 190 escalas y más de 250.000 pasajeros.

Estos resultados, analizó la Autoridad Portuaria, «se enmarcan en un incremento sostenido del interés de las navieras por operar en la ciudad, especialmente a través de nuevas operaciones de embarque y desembarque, tráficos de mayor complejidad y pernoctas». En 2025, hicieron noche en Cartagena tres buques: el 'Queen Victoria', de Cunard, el pasado 16 de octubre con 2.500 pasajeros; el 'Star Legend', de Windstar Cruises, el pasado 10 de noviembre con 300 personas a bordo; y el 'Borealis', de Fred Olsen, que hizo noche ayer con 1.300 turistas.

Asimismo, el Puerto informó de su participación en Madrid, en la International Cruise Summit (ICS), donde, aseguraron, reforzaron su posicionamiento internacional como destino de cruceros de calidad, sostenible y con una oferta diferencial.

La jefa de Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria, Hortensia Sánchez, destacó durante el congreso que un porcentaje significativo de los cruceros fueron buques exclusivos con pasajeros que buscaban destinos auténticos y experiencias singulares. «Un perfil que encaja con la identidad del puerto como destino boutique», valoró.