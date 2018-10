La creación de empresas sube por cuarto año e iguala ya la media regional del 2,1%

«Ya he podido crear dos puestos de trabajo»

Hace años, Bárbara Ruiz, de 36 años de edad, estuvo trabajando una temporada en una autoescuela como profesora y ahora, años después, ha retomado esta profesión y ha montado su centro de formación propio. Desde finales de septiembre está dando clases en su academia, ubicada en la calle Duque Severiano, junto a Correos de la Alameda de San Antón. «Tras conseguir la viabilidad del proyecto, con la ayuda de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) del Ayuntamiento, he comenzado la andadura. Y ya he podido crear dos puestos de trabajo. Es todo una experiencia, pero era mi deseo tener mi propia empresa y me lancé», explica esta empresaria.